Обновленный ноутбук XPS 13 сохранил тонкий корпус, но потерял функциональные клавиши, которые теперь заменены на сенсорную панель.

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В преддверии выставки IFA в Берлине, где Intel представит второе поколение процессоров Core Ultra, Dell анонсировала обновление своего флагманского ультрабука XPS 13.

Новый модельный ряд включает в себя модель 9350, которая сохраняет тот же дизайн корпуса, что и предыдущие версии, включая XPS 13 (9345), в котором установлен процессор Qualcomm Snapdragon X Elite. Таким образом, основные улучшения в новинке связаны с новыми чипами от Intel.

Dell XPS 13 9350 будет доступен в конфигурациях с процессорами от Intel Core Ultra 5 вплоть до Core Ultra 9 288V. Встроенный в процессоры нейрочип NPU обеспечивает производительность до 48 TOPS, что немного превосходит показатели Qualcomm, но уступает новейшим процессорам AMD. Помимо производительных чипов, новинка получит до 32 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом до 2 ТБ (позднее появится опция на 4 ТБ) и поддержку Wi-Fi 7.

Dell XPS 13 9350 оснащён 13,4-дюймовым дисплеем с разрешением от 1920 x 1200 пикселей до 2880 x 1800 пикселей (OLED с сенсорным управлением). По заверениям Dell, базовая конфигурация с Core Ultra 7 256V и не самым требовательным экраном способна обеспечить до 26 часов автономной работы при просмотре потокового видео Netflix на яркости 150 нит.

Стоимость нового ноутбука XPS 13 начинается с $1 399 за модель с процессором Intel Core Ultra 5 226V и достигает $2 299 за версию с Core Ultra 9 288V.