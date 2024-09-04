В новой серии периферийных устройств от Incase акцент сделан на эргономичные клавиатуры.

Источник изображения: Incase, Microsoft

Компания Incase, получившая лицензию на производство периферийных устройств Microsoft, анонсировала запуск новой серии под брендом «Designed by Microsoft» в четвертом квартале 2024 года. На официальной странице уже опубликован список всех устройств, которые будут переизданы в рамках этой серии. Среди возвращающихся моделей находятся популярные эргономичные клавиатуры, однако некоторые культовые продукты, такие как Intellimouse, известная своим вкладом в создание колеса прокрутки, отсутствуют. В новую серию вошли двенадцать клавиатур, пять мышей, три гарнитуры, динамик, аудиодок и веб-камера.

Изначально Incase анонсировала перезапуск только нескольких моделей клавиатур, поэтому расширенный список стал приятным сюрпризом. Возможно, компания продолжит расширять линейку «Designed by Microsoft», учитывая высокую конкуренцию на рынке бюджетных периферийных устройств.

Особого внимания в линейке заслуживают эргономичные клавиатуры. Модели Sculpt Ergonomic Desktop, Sculpt Comfort Desktop, Sculpt Ergonomic Keyboard, Ergonomic Keyboard и Wireless Comfort Desktop 5050 AES вернулись с узнаваемым дизайном, обеспечивающим комфорт при длительной работе. В то время как игровые клавиатуры чаще всего делают ставку на механические переключатели, для продуктивной работы важны именно эргономика и комфорт.

Несмотря на то, что в «Designed by Microsoft» представлены и другие периферийные устройства, такие как мыши и аудиооборудование, наибольший интерес, скорее всего, вызовут именно клавиатуры. Поклонники культовой переферии Microsoft Hardware, в часности Intellimouse, пока не дождались возвращения своих любимых устройств.