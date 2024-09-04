На выставке IFA MSI представила ноутбуки Prestige, Summit и Creator, оснащенные процессорами AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra. Также анонсирована портативная консоль Claw 8 AI+ на базе Intel Core Ultra.

Источник изображения: MSI

На выставке IFA в Берлине компания MSI сделала неожиданный акцент на производительности и бизнес-сегменте. В центре внимания оказались новые ноутбуки, оснащенные процессорами AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra (Series 2). Игровой сегмент представил только один ноутбук Stealth A16 AI+ и обновленная консоль Claw 8 AI+, сообщает Tom's Hardware.

Ноутбук Stealth A16 AI+ получил процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 и видеокарту Nvidia RTX 4070 Laptop. Характеристики устройства впечатляют - до 32 ГБ оперативной памяти, два слота PCIe Gen 4 NVMe SSD с поддержкой до 2 ТБ, а также дисплей с разрешением 2560 x 1600 (LCD или OLED, 240 Гц) или 3840 x 2400 (Mini LED, 120 Гц). Stealth A16 AI+ оснащен емким аккумулятором на 99,9 Втч, помещенным в тонкий корпус из магниево-алюминиевого сплава толщиной всего 19,8 мм. Клавиатура с RGB-подсветкой от SteelSeries, большой тачпад и шесть динамиков дополняют образ мощной игровой машины.

Остальные ноутбуки MSI на базе AMD также ориентированы на производительность. Среди них модели Creator A16 AI+, Summit A16 AI+ и Prestige A16 AI+. Как и Stealth A16 AI+, Creator A16 AI+ оснащен видеокартой Nvidia RTX 40-й серии.

Источник изображения: MSI

В линейке Prestige представлены три модели, такие как 13 AI+ Evo, 14 AI+ Evo и 16 AI+ Evo. К ним присоединяется и трансформер Summit 14 AI+ Evo. 13-дюймовая и 16-дюймовая модели Prestige получат процессоры Intel Core Ultra 9 288V, а 14-дюймовая модель – Ultra 7 258V. Все три ноутбука отличаются легким корпусом из магниево-алюминиевого сплава. Summit 14 AI+ Evo - это трансформер "два в одном" с процессором Ultra 7 258V и 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1200, ориентированный на бизнес-пользователей. Предварительный заказ на эти ноутбуки откроется 6 сентября, а поставки ожидаются в конце сентября. По предварительным данным, цена Prestige AI+ Evo начнется от 1299 долларов США.

Что касается игровой консоли Claw 8 AI+, то она построена построена на базе Intel Core Ultra (Series 2), получив второй порт Thunderbolt 4 и более емкий аккумулятор по сравнению с предшественником, который был встречен критиками прохладно из-за низкой производительности и плохой оптимизации. На IFA компания не раскрыла подробностей о новинке, ограничившись фразой: «Пожалуйста, следите за информацией о дате выхода».