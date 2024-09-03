Новый Magic Keyboard для базовых iPad и iPad Air может стать ключевым элементом в стратегии Apple по продвижению планшета как полноценной замены ноутбука.

Источник изображения: Apple

Apple планирует выпустить новый аксессуар Magic Keyboard для своих низкобюджетных моделей iPad, что может помочь увеличить продажи этих устройств и сделать их более подходящими в качестве замены ноутбуков. В свое время продвижении кампания «What’s a Computer» (Что такое компьютер) вызвала споры, так как iPad все еще далек от того, чтобы быть полноценной заменой ноутбука. Однако Apple предпринимает необходимые шаги, чтобы приблизить устройство к статусу ноутбука.

Ранее Apple представила обновленную версию Magic Keyboard для моделей iPad Pro с OLED-дисплеем, и хотя этот аксессуар был достаточно хорошо принят, аналогичный вариант для бюджетных iPad пока не анонсирован. Тем не менее, существует вероятность, что Apple выпустит версию Magic Keyboard, которая будет совместима с базовым iPad и линейкой iPad Air. Это также может означать, что клавиатура будет доступна в различных размерах.

Информацией о новом Magic Keyboard поделился аналитик Марк Гурман (Mark Gurman) в своем последнем выпуске рассылки Power On. По его словам, партнеры Apple уже работают над созданием новой клавиатуры, однако она, вероятно, не появится в продаже до следующего года. Тем не менее, ожидается, что аксессуар будет представлен на весеннем мероприятии Apple, на котором будут анонсированы обновленные модели iPad Air с новыми процессорами.

Предполагается, что новый Magic Keyboard для бюджетных iPad будет отличаться от версии для iPad Pro, в частности, отсутствием алюминиевого корпуса. Однако некоторые элементы дизайна могут быть схожими с версией для OLED iPad Pro. Например, Apple может добавить специальный ряд функциональных клавиш для базовых моделей iPad. В остальном дизайн клавиатуры будет напоминать ту, что Apple представила для моделей iPad Pro с процессором M2.

Ранее в этом году на весеннем мероприятии Apple выпустила iPad Pro с OLED-дисплеем, который получил множество улучшений, включая двойной OLED-дисплей и обновленный процессор. Magic Keyboard для этой модели также получила алюминиевый корпус, функциональный ряд клавиш и увеличенный трекпад для более удобного управления. Apple продолжает продавать предыдущую версию Magic Keyboard для пользователей, которые используют iPad Pro с mini-LED дисплеем.

После запуска iPhone 16 Apple ожидает провести еще одно мероприятие, на котором будет анонсировано обновление MacBook Pro с процессорами M4 Pro и M4 Max, а также новая версия Mac mini. В связи с этим пока не ясно, будет ли также обновлен 24-дюймовый iMac с новым чипом M4.