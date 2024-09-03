На фоне кризиса Intel планирует сократить расходы на $10 миллиардов и продать свой бизнес Altera, сохраняя при этом Foundry как ключевую часть своей стратегии.

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По информации Reuters, генеральный директор Intel Пат Гелсингер (Pat Gelsinger) и другие ключевые руководители компании готовятся представить план по оптимизации бизнеса и исправлению курса компании. В центре внимания встречи будут вопросы сокращения активов и снижения затрат. Среди обсуждаемых тем — строительство завода Intel в Магдебурге (Германия), а также владение компанией Altera.

В своем отчете о доходах от 1 августа Intel объявила о потере в размере $1,6 миллиарда, что вызвало широкий резонанс в отрасли. В этом же отчете стало известно о том, что компания уволила 15% своего штата и планирует сократить расходы на $10 миллиардов к 2025 году. Убытки стали результатом отставания Intel в гонке по разработке технологий искусственного интеллекта и недавно нашумевших массовых сбоев в производстве процессоров 13-го и 14-го поколений. Акции компании пережили худший день за последние 50 лет сразу после публикации отчета, и ситуация не улучшилась в течение последующего месяца.

Согласно недавним отчетам, планы Гелсингера могут включать серьезные меры по оптимизации. Строительство нового завода в Магдебурге, ожидаемого как ключевой проект стоимостью $32 миллиарда, может быть приостановлено или даже отменено, оставив проект незавершенным, и местные власти Магдебурга уже начали разрабатывать планы на случай, если Intel решит отказаться от своих обязательств по проекту.

Кроме того, Intel также рассматривает возможность продажи своей доли в компании Altera, занимающейся производством программируемых чипов. Altera, которая была неотъемлемой частью стратегии Intel на протяжении десяти лет после ее приобретения в 2015 году, может быть полностью продана другому заинтересованному производителю чипов в ближайшие месяцы. Эта продажа станет частью широкой стратегии компании по оптимизации портфеля активов.

Несмотря на возможные продажи других активов, Intel не планирует обсуждать отделение или продажу своего направления контрактного производства. Этот бизнес, который является одной из основных статей расходов компании, был выделен в отдельное направление с первого квартала 2024 года и рассматривается как важный элемент будущего Intel. По информации двух независимых источников, Intel не предложит никаких планов по продаже своего контракта TSMC или другим подобным покупателям, надеясь, что это направление станет прибыльным, как считает Гелсингер. Однако, учитывая текущие проблемы с нестабильностью процессоров и их высоким уровнем отказов, Intel, очевидно, предстоит пройти определенный путь к восстановлению доверия к своему бренду.