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Gorovic
Обновление Windows 11 24H2 добавило ошибочную опцию удаления Recall
Microsoft подтвердил, что опция удаления Recall в обновлении Windows 11 24H2 появилась по ошибке и будет исправлена. Удаление Recall невозможно, его можно будет только отключить.

                                                              Источник изображения: Microsoft

Microsoft подтвердила в заявлении для издания TheVerge, что обновление Windows 11 24H2 (KB5041865), выпущенное на прошлой неделе, ошибочно добавило опцию удаления функции Recall в меню «Включение или отключение компонентов Windows». В компании подчеркнули, что эта опция была добавлена по ошибке и не имеет реального функционала, так как сам Recall еще не был интегрирован в систему. Microsoft пообещала, что баг будет скоро исправлен.

Для тех, кто надеялся на возможность полного удаления Recall после его внедрения, комментарии Microsoft могут оказаться разочаровывающими. Компания дала понять, что Recall можно будет только отключить, но не удалить полностью. Однако стоит отметить, что в прошлом Microsoft уже приходилось идти на компромиссы под давлением регуляторов, например, в Европейской экономической зоне (EEA), где пользователи получили возможность удалить браузер Microsoft Edge.

Согласно заявлению Microsoft, функция Recall начнет распространяться на устройства с включенной функцией Copilot+ уже в следующем месяце среди участников программы Windows Insiders. Если же Recall действительно нельзя будет полностью удалить, а лишь отключить, это может привести к тому, что устройства с Copilot+ окажутся под запретом в некоторых корпоративных или правительственных учреждениях, где безопасность и контроль над ПО являются критически важными.

Отметим, Microsoft оперативно отреагировала на возникшую ситуацию, предоставив комментарии TheVerge, что свидетельствует о том, что исправление этого бага будет выпущено в ближайшее время. В конце концов, сам баг представляет собой лишь отображение неактивной опции в меню, и его исправление не должно занять много времени.

После того как Recall будет добавлен, вероятно, новая версия Copilot также получит функцию Copilot Screenray, которая появилась незадолго до отключения оригинальной версии. Эта функция позволит проводить анализ экрана в реальном времени, например, переводить электронные письма по мере их появления. Однако совокупные проблемы конфиденциальности, связанные с функциями Recall и Screenray, вызывают серьезные опасения, поэтому пользователи надеются, что Microsoft предоставит удобные и безопасные инструменты для отключения или удаления этих функций.

#windows 11 #recall #24h2
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