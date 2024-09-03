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Gorovic
Китай стал лидером по инвестициям в полупроводниковую отрасль
Несмотря на глобальный экономический спад, Китай увеличил расходы на оборудование для производства микросхем, превзойдя другие крупные рынки и обеспечив стабильный рост своих полупроводниковых мощностей.

                                               Источник изображения: SMIC/Tomshardware.com

Китай стал крупнейшим мировым инвестором в оборудование для производства микросхем, вложив $25 миллиардов только за первые шесть месяцев 2024 года. По информации TomsHardware со ссылкой на Nikkei, эти расходы превысили совокупные инвестиции Южной Кореи, Тайваня и США. Такая активная инвестиционная политика отражает стремление Китая локализовать производство полупроводников и снизить зависимость от поставщиков из других государств, так как это особенно актуально на фоне нарастающих опасений по поводу увеличения западных торговых санкций.

Ожидается, что общие инвестиции Китая в оборудование для производства полупроводников в 2024 году достигнут $50 миллиардов. Такой уровень расходов говорит о высокой уверенности китайских производителей микросхем в отношении будущего спроса на продукцию и общего состояния полупроводниковой отрасли. Значительные финансовые вливания направлены на обеспечение стабильного производства чипов, критически важных для разнообразных секторов экономики.

Инвестиции Китая охватывают не только крупнейших производителей, таких как Semiconductor Manufacturing International (SMIC) и Hua Hong, но и много небольших компаний. В результате в 2024 и 2025 годах в стране появится более десятка новых фабрик по производству микросхем. Однако большинство этих предприятий начнут выпускать чипы на устаревающих технологических узлах, так как китайские компании не могут приобрести передовое оборудование, необходимое для производства чипов по современным технологическим процессам.

Интересно, что Китай — единственный крупный рынок, который увеличил расходы на оборудование для производства микросхем по сравнению с прошлым годом, несмотря на глобальное экономическое замедление. В то же время, такие страны, как Тайвань, Южная Корея и США, сократили свои инвестиции в оборудование для производства пластин, что еще больше подчеркивает неординарную позицию Китая в текущей глобальной экономической ситуации.

Рост затрат Китая серьезно повлиял на доходы и крупнейших производителей оборудования для полупроводников. Такие компании, как Applied Materials, Lam Research, KLA из США, Tokyo Electron из Японии и ASML из Нидерландов, сообщили о значительном увеличении доходов от китайских заказчиков. Вклад китайских компаний в их совокупные доходы варьируется от 32% у Applied Materials до 49% у ASML.

#китай #финансовый отчет #полупрводники
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