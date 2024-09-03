Рост популярности Windows 11 в августе обусловлен переходом пользователей с Windows 10, которая потеряла 3,29% своей базы пользователей Steam.

Источник изображения: Microsoft/Samsung

В августе операционная система Windows 11 достигла значительного успеха, увеличив свою долю на рынке до 50,81% среди пользователей Steam, согласно последним данным опроса оборудования, которое представил TomsHardware. Это увеличение на 3,36% стало важным событием для Microsoft, так как теперь более половины геймеров на платформе Steam используют именно эту версию ОС. Рост произошел почти через три года после выхода Windows 11 и активной рекламной кампании, направленной на пользователей.

Анализ данных показывает, что рост популярности Windows 11 в августе полностью обусловлен переходом пользователей с Windows 10. В то время как Windows 11 увеличила свою долю на 3,36%, Windows 10, напротив, потеряла 3,29% своей базы пользователей на Steam. Кроме того, небольшое количество пользователей более старых версий, таких как Windows 8.1 и Windows 7, также решило перейти на новейшую операционную систему.

Источник изображения: Future

Несмотря на значительные достижения Windows 11, Windows 10 продолжает оказывать сопротивление. В мае Statcounter сообщал о небольшом росте доли "десятки", что противоречит общей тенденции к миграции. Сложности с приобретением ПК, на которых установлена старая ОС, а также агрессивная политика Microsoft по продвижению новых версий способствуют этому переходу. Тем не менее, некоторые пользователи остаются верны Windows 10, несмотря на усиливающиеся напоминания об обновлении.

Для тех, кто все еще использует Windows 10, ситуация становится все более напряженной. Microsoft сообщила, что после 14 октября 2025 года «больше не будет предоставлять обновления безопасности или техническую поддержку для Windows 10». Это означает, что менее чем через год пользователи этой операционной системы окажутся без необходимой поддержки. При этом, по последним данным Steam, 48,6% пользователей по-прежнему предпочитают Windows 10.

В дополнение к успехам Windows 11, августовская статистика Steam показала небольшое снижение доли MacOS до 1,30% и Linux до 1,92%. Несмотря на это, по данным других источников статистики, таких как Statcounter, Linux демонстрировал заметный рост в последние месяцы. Ожидается, что к концу этого года или в начале следующего доля пользователей Linux может достигнуть 5%. В общем, рынок операционных систем продолжает меняться, и новые тренды, такие как увеличение доли многоядерных процессоров и популярность графических карт, также привлекают внимание. Например, графический процессор Nvidia RTX 4060 Laptop стал победителем, увеличив свою долю в Steam на 1,36% и заняв второе место в рейтинге после RTX 3060.