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Gorovic
Thermal Grizzly представила улучшенный блок охлаждения с RGB подсветкой
Новая модель Pro от Thermal Grizzly с усовершенствованной медной пластиной и большим количеством (на 43%) микроребер обеспечивает улучшенное охлаждение и стильное RGB-освещение.

                                                       Источник изображения: Thermal Grizzly

Компания Thermal Grizzly, известная своими высокопроизводительными решениями для охлаждения, представила новый охлаждающий блок Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1. Этот продукт предназначен для систем с жидкостным охлаждением, которые используют процессоры Intel LGA1700. Среди ключевых особенностей новинки — возможность снижения температуры процессора на 6 градусов Цельсия по сравнению с предыдущей моделью.

Одним из главных технических нововведений, по данным TomsHardware, Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 стала новая медная основа, которая теперь оснащена на 43% большим количеством микроребер. Это улучшение стало возможным благодаря оптимизации ширины зазоров между входными и выходными каналами для охлаждающей жидкости. Дополнительно, в конструкции блока используется «джет-плата», которая снижает сопротивление потоку жидкости, что в свою очередь, повышает эффективность отвода тепла при высоких нагрузках, делая систему охлаждения более продуктивной.

                                                          Источник изображения: Thermal Grizzly

Для тех, кто ценит не только функциональность, но и эстетику, Thermal Grizzly добавила в новую модель Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 RGB-подсветку. Визуальное отличие новой модели от предшественника заключается именно в наличии светодиодов. Прозрачные секции вокруг соединений G1/4 дюйма также усиливают визуальный эффект.

Новый охлаждающий блок Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 уже доступен для приобретения по цене $141,59, включая доставку. Для сравнения, предыдущая модель Intel Mycro Direct-Die V1, с которой проводилось сравнение, стоила $108,89, однако в настоящее время она отсутствует в продаже. Для пользователей процессоров AMD Ryzen Thermal Grizzly предлагает аналогичное решение — AM5 Mycro Direct-Die, которое стоит $108,89, а версия с RGB подсветкой доступна за $130,69. Обе модели для Ryzen имеются в наличии.

#охлаждение процессора #rgb #thermal grizzly
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