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Gorovic
Gainward и Palit представили графические карты серии RTX 40 в SFF-версии
Общая длина карт составляет 294 мм, что соответствует стандартам Nvidia для малых форм-факторов, но пользователи задаются вопросом, насколько эти карты действительно подходят для мини-ITX кейсов.

                                                        Источник изображений: Palit/Gainward

Компания Gainward и ее конкурент Palit анонсировали выход своих новых графических карт серии RTX 40, соответствующих определениям Nvidia для малых форм-факторов. Palit выделяет свою SFF-версию в рамках серии Infinity 3, в то время как Gainward представил ее под брендом Python-3. Эти новинки предназначены для компактных, но мощных систем.

Неудивительно, что карты Gainward и Palit имеют схожие характеристики и дизайн, так как они принадлежат одной материнской компании Palit Group. Несмотря на то, что наличие нескольких брендов у одного партнера в производстве  не является чем-то редким, в данном случае обе марки используют одинаковый дизайн и спецификации, включая тактовую частоту, что делает новые карты особенно интересными в плане производительности и стиля.

Новые GPU отличаются лаконичным дизайном с тремя вентиляторами охлаждения и отсутствием RGB-подсветки, что делает их идеальными для любителей более сдержанного стиля. Всего представлено двенадцать моделей, включая RTX 4070 Ti Super, GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Super, в версиях с заводским разгоном и без него. Например, разогнанная версия RTX 4080 Super на 16 ГБ имеет тактовую частоту до 2580 МГц, а RTX 4070 Ti и RTX 4070 Super до 2640 МГц. Единственное различие между моделями заключается в упаковке.

Palit заявляет на своём сайте, что серия Super Infinity 3 на 40% меньше стандартных карт RTX 40, что также справедливо и для соответствующей SFF-версии от Gainward. Размеры обеих новинок составляют 294x116x49,5 мм, что соответствует стандартам Nvidia (304x151x50 мм) для малых форм-факторов. Тем не менее, это лишь означает, что карты подходят для тех корпусов, которые соответствуют стандартам Nvidia и имеют минимальный зазор в 312x154,5x50 мм, что в целом вызывает вопросы о реальной совместимости с мини-ITX кейсами.

Некоторые начинают сомневаться в правильности определения термина «SFF-friendly» и в том, насколько Nvidia действительно учла потребности пользователей перед введением новых стандартов. Хотя наличие четкого стандарта удобно, меньший размер не всегда означает совместимость с мини-ITX решениями. Вопрос о том, пересмотрит ли Nvidia свои стандарты для предстоящей серии RTX 5000, остается открытым. 

В то же время, несколько месяцев назад Asus представила свои варианты SFF-доступных графических карт, охватывающие диапазон от 4060 Ti до 4080 Super. Вероятно, в будущем появятся и другие компании, предлагающие графические карты, готовые к использованию в малых форм-факторах, или подтвердят, что их существующие модели соответствуют предпочтительным размерам Nvidia, как это сделала MSI.

#nvidia #rtx 40 #palit #gainward
Источник: tomshardware.com
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