GeForce RTX больше не только тема про игры. Nvidia добавила слоган «Powering Advanced AI» к логотипу видеокарт, сигнализируя о расширении целевой аудитории.

Источник изображения: Nvidia

Компания Nvidia внесла изменения в брендинг своих графических карт GeForce RTX, добавив подзаголовок «Powering Advanced AI», сообщил TomsHardware. Это нововведение сделало стандартный логотип GeForce самым многословным за всю историю бренда, подчеркивая внимание Nvidia к технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Традиционно линейка видеокарт Nvidia GeForce позиционировалась прежде всего как игровая, а для профессионалов, работающих с ИИ, Nvidia также предлагала специализированные GPU и ускорители. При этом брендинг GeForce в последние годы становился всё проще, а логотип — лаконичнее с каждым новым поколением графических процессоров. Новый слоган может свидетельствовать о намерении Nvidia расширить целевую аудиторию GeForce RTX. Кроме того, это может быть связано с проблемой узнаваемости бренда, так как в июньском опросе Interbrand компания Nvidia не вошла в сотню самых узнаваемых брендов мира, несмотря на то, что является одной из самых известных и дорогих компаний.

Видеокарты Nvidia RTX являются одним из лучших решений потребительского уровня для работы с ИИ. Даже самая доступная модель, RTX 4050 Mobile, оснащена 120 тензорными ядрами и оптимизирована для машинного обучения. Игровые функции на базе ИИ, такие как DLSS (Deep Learning Super Sampling), DLSS Frame Gen и ACE (диалоги NPC, написанные ИИ), значительно улучшают производительность и игровой процесс. А такие программы, как ChatRTX, и поддержка ускорения в программах Adobe ИИ, позволяют использовать мощь искусственного интеллекта даже тем, кто является геймером.

Nvidia официально не объявляла о новом слогане «Powering Advanced AI», однако некоторые партнёры-производители, такие как PNY, уже обновили брендинг на своих сайтах. В ближайшее время эта подпись может появиться на наклейках для ноутбуков и корпусов ПК, а также на упаковках видеокарт.

Отметим, что в последние годы Nvidia пыталась привлечь к GeForce RTX и другие рынки, но это не всегда шло гладко. В 2019 и 2020 годах майнеры криптовалют массово скупали видеокарты Nvidia, вынуждая обычных пользователей переплачивать спекулянтам. Можно надеяться, что акцент на возможностях ИИ в брендинге GeForce RTX свидетельствует об уверенности Nvidia в том, что компания сможет обеспечить достаточное количество видеокарт для более широкой аудитории, что вполне ожидаемо от компании, занимающей третье место в мире по капитализации.