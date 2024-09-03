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Gorovic
Intel возлагает надежды на процессоры Panther Lake для выхода из финансового кризиса
Процессоры Intel Panther Lake будут иметь многоядерную архитектуру с тремя активными кристаллами, включая графический и вычислительный.

                                                                   Источник изображения: Intel

Компания Intel, столкнувшаяся с финансовыми трудностями, возлагает надежды на новую линейку процессоров Panther Lake, производство которых будет осуществляться на собственных заводах. Это стратегически важное решение, которое поможет снизить зависимость от сторонних производителей и оптимизировать затраты. Однако, согласно инсайдерским утечкам, характеристики новых чипов могут оказаться не такими впечатляющими, как ожидалось. 

Информация, обнаруженная блогером Jaykihn в записях Coreboot, указывает на четыре конфигурации Panther Lake, фактически представляющих три варианта, отличающиеся, в основном, тактовой частотой и базовой мощностью. Все они будут использовать гибридную архитектуру с четырьмя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами, при этом количество последних может варьироваться.  Ключевой особенностью становится именно эта гибридная архитектура, направленная на баланс производительности и энергопотребления.

Для пользователей, нуждающихся в максимальной производительности, Intel, видимо, предложит процессоры с четырьмя высокопроизводительными, восемью энергоэффективными и четырьмя ядрами с низким энергопотреблением. Данная конфигурация, с общей мощностью 16 ядер, будет иметь базовую мощность 45 Вт и, вероятно, станет сердцем высокопроизводительных игровых ноутбуков. Таким образом, Intel пытается предложить широкую линейку, покрывающую потребности различных сегментов рынка.

С технической точки зрения, процессоры Panther Lake-U/H будут использовать многокристальную архитектуру, включающую три активных кристалла: для вычислительных задач, графики и коммуникации. Дополнительно будут использоваться два пассивных кристалла для структурной поддержки. Такая сложная архитектура, безусловно, повышает сложность производства, но позволит оптимизировать затраты и повысить производительность.

В данный момент неясно, будут ли процессоры Panther Lake доступны для настольных компьютеров. Однако известно, что их производство будет осуществляться на собственных заводах Intel в США с использованием передовой технологии 18A (1,8 нм). Это позволит компании снизить себестоимость производства по сравнению с другими линейками, такими как Lunar Lake и Arrow Lake, и, потенциально, стать более конкурентоспособной на рынке.

#intel #panther lake
Источник: tomshardware.com
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