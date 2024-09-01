Через несколько дней пользователи Spotify на iPhone столкнутся с неудобствами. Apple отключила технологию, позволявшую регулировать громкость на подключенных устройствах кнопками телефона.

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С 3 сентября пользователи Spotify на iPhone не смогут управлять громкостью подключенных устройств с помощью физических кнопок. Это связано с тем, что Apple прекращает поддержку технологии, позволяющей такую функциональность, сообщает Macrumors. Данное изменение затрагивает функцию Spotify Connect, которая позволяет управлять воспроизведением музыки на различных устройствах, включая колонки, игровые консоли и смарт-телевизоры.

Spotify заявил, что предыдущий способ управления громкостью стал нестабильным, что приводило к резким скачкам громкости во время воспроизведения. Теперь пользователи iPhone будут вынуждены использовать ползунок громкости в приложении, что компания назвала «временным решением». Для того чтобы изменить громкость, пользователям придется нажимать на уведомление, которое появится при использовании физических кнопок. При этом Spotify утверждает, что новый метод обеспечит «постоянный и высококачественный» контроль громкости, несмотря на необходимость выполнения дополнительных шагов.

Одновременно Spotify обвинил Apple в отказе предоставить доступ к той же технологии, которая позволяет Apple Music воспроизводить музыку на сторонних устройствах. Это продолжение давних напряженных отношений между двумя компаниями. Spotify даже намекает, что такие действия могут нарушать Закон о цифровых рынках ЕС, требующий от крупных платформ открывать доступ к своим сервисам для третьих сторон. В обновлении Spotify говорится: «Мы обращались к Apple с просьбой внедрить аналогичное решение, которое они предлагают пользователям HomePod и Apple TV, для разработчиков приложений, управляющих не Apple-устройствами. — Apple ответила, что для доступа к технологии управления громкостью на iPhone приложения должны обязательно интегрироваться с HomePod».

Источник изображения: Spotify

Хотя Apple предоставляет API для сторонних музыкальных сервисов, позволяющее стримить музыку непосредственно на HomePod, Spotify по какой-то причине не решился его использовать. В то же время, пользователи iPhone, использующие iOS 17, могут по-прежнему запускать сессии AirPlay на HomePod с помощью голосовой команды Siri, например, «Сири, включи Fleetwood Mac на Spotify». Это означает, что сохраняются возможность воспроизводить музыку через HomePod, но только с использованием голосовых команд.

Следует отметить, что изменения касаются только функции Spotify Connect на устройствах iOS. Пользователи, которые управляют громкостью через Bluetooth или AirPlay, не столкнутся с этими нововведениями. Однако многие выражают недовольство из-за ухудшения удобства использования приложения. В ответ на возникшие проблемы Spotify продолжает работать над улучшением функционала и поиском выхода из ситуации.