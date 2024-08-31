ChatGPT от OpenAI продолжает удерживать лидерство на рынке ИИ, достигнув 200 миллионов пользователей в неделю.

Источник изображения: Jonathan Kemper/Unsplash

OpenAI на этой неделе объявила, что еженедельная аудитория ее языковой модели превысила 200 миллионов человек. Это вдвое больше, чем годом ранее, когда ChatGPT достиг отметки в 100 миллионов пользователей и был признан самым быстрорастущим приложением в истории, обогнав даже Instagram Threads. Об этом сообщил ресурс TechSpot.

Такой успех ChatGPT не может не впечатлять, особенно на фоне растущей конкуренции со стороны Microsoft, Google и Meta. Все они активно разрабатывают и продвигают собственных чат-ботов на основе искусственного интеллекта, пытаясь догнать лидера. Однако пока ChatGPT уверенно удерживает свои позиции на этом рынке. «Люди используют наши инструменты в повседневной жизни, и это действительно меняет ситуацию в таких областях, как здравоохранение и образование, — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в интервью Axios. — Наши продукты помогают решать рутинные задачи, справляться со сложными проблемами и раскрывать творческий потенциал».

Альтман также сообщил, что 92% компаний из списка Fortune 500 уже используют продукты OpenAI. При этом использование API-интерфейсов компании удвоилось после июльского выпуска GPT-4o.

Однако конкуренты OpenAI не сидят сложа руки. Meta на этой неделе объявила о том, что ее модели с открытым исходным кодом Llama стали пользоваться повышенным спросом у крупных облачных провайдеров после выхода Llama 3.1 в период с мая по июль. По данным издания The Information, ежемесячная аудитория чат-бота BlenderBot 3 от Meta уже превысила 400 миллионов человек, а ежедневная 40 миллионов.

На фоне бурного развития ИИ растет и внимание со стороны регулирующих органов. OpenAI и ее конкурент Anthropic договорились предоставлять свои новые модели на проверку Американскому институту безопасности ИИ перед их публичным выпуском. Несмотря на впечатляющий успех ChatGPT, будущее OpenAI остается неопределенным. Компания активно наращивает обороты и по некоторым данным, ее годовая выручка выросла более чем вдвое, с 1,6 млрд долларов в конце 2023 года до 3,4 млрд долларов на сегодняшний день. Однако, согласно другому отчету, огромные операционные расходы могут привести OpenAI к банкротству в течение 12 месяцев.

Более того, стремительный рост бизнеса, похоже, дается OpenAI нелегкой ценой. В интервью и публикациях компании все реже упоминается мечта о создании сильного искусственного интеллекта (AGI), а большинство основателей OpenAI, включая бывшего директора по исследованиям Илью Суцкевера, покинули компанию.