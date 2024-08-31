Новое обновление BIOS от MSI для плат X670E и B650.

Источник изображения: Tom's Hardware

Компания MSI официально анонсировала выпуск нового обновления BIOS, основанного на AMD AGESA BIOS PI 1.2.0.1, сообщил Tom's Hardware. Это обновление позволяет увеличить мощность (TDP) процессоров Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X с 65W до 105W. Данное изменение может значительно повысить производительность этих процессоров, особенно в многопоточных задачах.

Пользователи с процессорами Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, а также совместимыми материнскими платами MSI на базе X670E или B650, могут скачать новое BIOS-обновление на странице загрузок своей материнской платы. Важно отметить, что если материнская плата серии 600 от MSI не указана в списке, то обновление будет доступно в ближайшие недели. После загрузки обновления необходимо перейти в раздел «OC» в BIOS, где можно активировать режим «TDP до 105W» в настройках процессора. Однако этот режим не будет активен по умолчанию и потребует от дополнительных действий.

Так как данное BIOS-обновление относится к категории «бета-версий», то в случае возникновения сбоев при использовании режима TDP до 105W, неясно, будет ли это покрываться гарантией от AMD или MSI. Такой неопределённый статус, а также размещение обновления в разделе «разгон» BIOS подчеркивают возможные риски при его использовании.

MSI утверждает, что переход на TDP 105W обеспечит прирост многопоточной производительности на 13%. Интересно, что в тестах Cinebench R23 результаты Ryzen 7 9700X при 65W составили 20,409 баллов, тогда как при 105W этот показатель увеличился до 23,153 баллов. Эти цифры совпадают с данными, опубликованными в утечках в Twitter на прошлой неделе, что добавляет правдоподобности официальным заявлениям компании.

Несмотря на предоставленные данные о производительности, до сих пор отсутствуют независимые проверки в режиме 105W от других источников, что заставляет относиться к заявленному приросту с осторожностью. Кроме того, процессоры Ryzen 7 9700X и 5 9600X испытывают трудности с многопоточными рабочими нагрузками по сравнению с конкурентами. Однако новый режим TDP в любом случае должен значительно улучшить их производительность.