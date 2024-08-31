Apple добавила новые игры, включая «Castle Crumble» и «Puzzle Sculpt», а также приложение «Immersion Golf» для любителей гольфа.

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Apple продолжает развивать экосистему своей гарнитуры Vision Pro, предлагая пользователям всё больше игр, приложений и видео с эффектом присутствия. Среди новинок — пространственная версия игры «Castle Crumble», где игроки смогут разрушать замки в трёхмерном пространстве, используя для этого взрывчатку, заклинания и бонусы. Игра уже доступна в App Store. 5 сентября также выйдет «Puzzle Sculpt» от студии Schell Games — расслабляющая пространственная головоломка, которая позволит игрокам взаимодействовать с объектами в виртуальной реальности. А поклонников гольфа ждёт приложение «Immersion Golf» от Tag Heuer, предоставляющее доступ к детальным 3D-моделям почти 40 000 полей по всему миру.

Помимо этого, появятся игры «Sandblox: The Marble Game», где можно создавать и проходить лабиринты с шариками, «Pinball Nation», превращающий комнату в зал игровых автоматов 80-х, и ритм-игра «Beat Slash - Mixed», в которой нужно разбивать мечами летящие в такт музыке объекты.

С 6 сентября пользователи Vision Pro получат доступ к новым фильмам и сериалам, снятым в формате Apple Immersive Video. Среди премьер — сериал «Elevated» о воздушных путешествиях, который будет доступен только в США, и короткометражный фильм «4 Minutes Inside Super Bowl LVIII», погружающий зрителей в атмосферу финального матча Super Bowl LVIII. В этот же день выйдут новые эпизоды сериалов «Boundless» и «Wild Life».

Существенные обновления получили и уже доступные на Vision Pro приложения. Так, приложение PGA TOUR теперь поддерживает функцию SharePlay, позволяя пользователям следить за каждой лункой и оценивать каждую игру в 3D. В свою очередь, «Synth Riders», доступный на Apple Arcade, был улучшен новым пакетом Adrenaline Pack, который добавляет мощную панк и ска-музыку к уже существующему музыкальному контенту.