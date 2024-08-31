Intel готовит сюрприз для пользователей Linux: графика Xe2, включая процессоры Lunar Lake и видеокарты Battlemage, будет поддерживаться «из коробки».

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Компания Intel планирует обеспечить «из коробки» поддержку своей графической архитектуры следующего поколения Xe2 в операционной системе Linux, сообщает Wccftech. Теперь будущие процессоры Lunar Lake и видеокарты Battlemage будут полностью совместимы с данной платформой. Такое решение является частью стратегии Intel по повышению актуальности своих продуктов среди пользователей Linux.

Этот шаг Intel является значительным, учитывая проблемы с поддержкой Linux, которые возникали с предыдущими продуктами, такими как линейка видеокарт Alchemist. Встроенная поддержка Battlemage в Linux с самого начала должна обеспечить пользователям гораздо более комфортную работу. Что касается процессоров Lunar Lake, ожидаемых к выпуску в ближайшие дни, то, вероятно, поддержка Linux появится не в первый день, поскольку ядро Linux 6.12 выйдет в середине сентября.

В запросе на внесение изменений, который добавляет поддержку Xe2 для Lunar Lake и Battlemage, разработчики указали: «Помимо дополнительных исправлений по сравнению с прошлой неделей, добавлены два важных патча для устранения необходимости принудительной проверки (force_probe) для LNL и BMG. Это первые платформы, которые будут официально поддерживаться драйвером xe: одна интегрированная и одна дискретная. Для BMG все еще есть некоторые необходимые изменения, которые проходят через запрос на внесение изменений drm-intel-next в конце этой недели».

Таким образом, Intel стремится обеспечить бесперебойную работу своих новых продуктов на базе архитектуры Xe2 в Linux. Встроенная поддержка графики Xe2 в ядре Linux 6.12 позволит пользователям Linux без дополнительных усилий использовать все возможности процессоров Lunar Lake и видеокарт Battlemage.

Что касается сроков выпуска Battlemage — это произойдет в конце 2024 или начале 2025 года.