На Amazon обнаружен продавец, скрывающий логотипы брендов, в том числе DeepCool, и продающий товары под именем Shaking Tank, пытаясь обойти санкции.

Источник изображения: Amazon

Как сообщает издание Tom's Hardware, появилась информация о том, что на Amazon под брендом Shaking Tank продаются охлаждающие системы DeepCool, попавшие под санкции США, с частично скрытыми логотипами компании. Позже выяснилось, что продавец на Amazon реализовывал продукцию и других производителей.

Более детальное изучение ситуации показало, что несколько магазинов на Amazon скрывают логотипы брендов и продают продукцию под именем «Shaking Tank», что, похоже, не ограничивается продукцией DeepCool и, вероятно, является способом обхода санкций со стороны реселлера для сбыта запрещенных товаров.

В связи с этим стало ясно, что DeepCool (компания попала под санкции в июне за продажу продукции двум российским компаниям), не участвует в переименовании своих товаров и не пытается обойти американские санкции. Тем не менее, учитывая негативные последствия от санкций, представитель DeepCool связался с Tom's Hardware, чтобы заявить, что компания не имеет отношения к махинациям с Shaking Tank на Amazon и предприняла шаги для решения проблемы.

«Это не было официальным действием DeepCool», — написал представитель компании в электронном письме. «Мы незамедлительно начали расследование через наш канал дистрибуции и обнаружили, что один из наших китайских дистрибьюторов продавал продукцию DeepCool с размытым логотипом и измененным названием бренда». Представитель DeepCool заявил, что дистрибьютор нарушил условия контракта, и подвергнется санкциям, а также получил требование удалить продукцию компании с зарубежных торговых площадок.

На момент написания статьи, товары DeepCool с измененным названием уже недоступны на странице продавца, хотя на странице Shaking Tank на Amazon всё ещё доступны другие товары Coolleo и Juishark с четкими названиями брендов.

Как отмечает представитель DeepCool, наличие товаров других производителей на странице продавца Shaking Tank «также доказывает… что мы никак не переименовали себя для продажи товаров конкурентов». С точки зрения логики и бизнеса, это имеет смысл. Маловероятно, что небольшая прибыль от продажи нескольких кулеров через стороннего продавца на Amazon оправдает дальнейшие негативные последствия в странах, поддерживающих США, где продукция DeepCool всё ещё доступна, или поставит под угрозу предполагаемые долгосрочные планы компании по возвращению на американский рынок.