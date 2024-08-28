Устройство поддерживает многозадачность и им можно пользоваться как планшетом.

Источник изображения: Tecno

Компания Tecno, известная своими экспериментами в области складных смартфонов, вновь привлекла внимание к своим разработкам, представив новый концепт Phantom Ultimate 2. Это устройство с тройным складыванием, являющееся продолжением прошлогоднего концепта Phantom Ultimate, может развернуться до 10 дюймов по диагонали, значительно увеличив экранное пространство.

Как сообщает Gsmarena, Phantom Ultimate 2 предлагает непревзойденный размер экрана, который раздвигается с 6,48 дюймов в сложенном состоянии до 10 дюймов в развернутом виде. Устройство оснащено LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1620 x 2880 пикселей и соотношением сторон 4:3. Это нововведение ставит Phantom Ultimate 2 на уровень, сопоставимый с полноразмерными планшетами, что делает его функциональнее других мобильных устройств.

Источник изображения: Tecno

Особенностью является использование технологии TDDI, которая объединяет в одном чипе драйвер дисплея и сенсор касания. Это обеспечивает толщину устройства, которая составляет всего 11 мм в сложенном состоянии благодаря разработанному Tecno механизму с двумя шарнирами. Компания провела тестирование этого механизма на 300 000 складываний, чтобы гарантировать долговечность и надежность. Кроме того, Tecno создала самую тонкую защиту для батареи в индустрии, достигающую всего 0,25 мм.

Предлагается несколько сценариев использования Phantom Ultimate 2. Одним из них является режим «ноутбука», при котором одна половина устройства складывается, а на другой можно использовать клавиатуру для заметок. В режиме «палатки» две равные части экрана располагаются по противоположным сторонам, что позволяет удобно проводить видеозвонки с переводом текста в реальном времени. Кроме того, большой 10-дюймовый экран поддерживает многозадачный режим, позволяя запускать три и более приложения одновременно. Хотя Tecno еще не раскрыла точные планы выхода устройства, его презентация дает надежду на интересное направлениие в сегменте складных смартфонов.