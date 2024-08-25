Санкции США против китайской DeepCool не остановили продажу продукции компании. Теперь товары предлагаются под новым брендом Shaking Tank на Amazon и Newegg.

Источник изображения: Amazon

Американский техноблогер Грег Салазар (Greg Salazar) обнаружил на платформе X/Twitter, что продукция китайской компании DeepCool, попавшей под санкции США, все еще доступна на американском рынке, но уже под другим названием — Shaking Tank, а на изображениях товаров логотип DeepCool заблюрен, пишет Tom's Hardware.

Напомним, что два месяца назад Государственный департамент США внес DeepCool, известного производителя комплектующих для ПК, в санкционный список за сотрудничество с некоторыми российскими компаниями. Предположительно, DeepCool поставила российским партнерам товаров на сумму около 1 миллиона долларов, после чего, в соответствии с санкциями США, DeepCool не может продавать свою продукцию в США, а ритейлерам нельзя импортировать ее.

Несмотря на это, онлайн-магазины, такие как Amazon и Newegg, продолжают продавать продукцию DeepCool под брендом Shaking Tank. Продавец отредактировал изображения товаров, удалив логотип и название DeepCool. Например, на фотографиях вентиляционных хабов, где раньше красовался логотип DeepCool, теперь пустое место. Коробки с продукцией, на которых может быть изображен логотип DeepCool, также подверглись редактированию.

Так, кулер DeepCool AK620 теперь продается как ShakingTank AK620, а система жидкостного охлаждения DeepCool LS720 теперь скрывается под названием ShakingTank LS720.

Пока неясно, действительно ли DeepCool провела ребрендинг и сменила название на Shaking Tank. С юридической точки зрения это маловероятно, так как может повлечь за собой серьезные последствия. Более правдоподобной выглядит версия, что некий реселлер выкупил остатки продукции DeepCool и продает ее под другим брендом, чтобы избавиться от запрещенных товаров. Также не исключено, что ритейлеры таким образом пытаются распродать застрявшую на складах продукцию DeepCool.