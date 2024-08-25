На фоне получения $100 млн. инвестиций компания делает ставку на GPU, а не на нейропроцессоры.

Источник изображения: Imagination Technologies

Британский разработчик чипов Imagination Technologies меняет свою стратегию в области искусственного интеллекта, отказываясь от отдельных нейропроцессоров (NPU), в пользу интеграции ИИ в свои графические процессоры.

Imagination Technologies, известная своими графическими процессорами PowerVR, которые используются в iPhone и iPad от Apple, решила сфокусироваться на развитии ИИ-возможностей своих GPU. Компания уже давно работает над технологией ИИ, но столкнулась с трудностями в продвижении своих специализированных NPU.

Главной причиной отказа от NPU стала сложность разработки соответствующего программного обеспечения. Быстрое развитие ИИ и разнообразные требования клиентов, требовали индивидуальных решений, что замедляло разработку и не приносило ощутимой прибыли. Кроме того, доминирование платформы CUDA от Nvidia создавало дополнительные сложности для Imagination Technologies в создании конкурентоспособного программного стека для своих NPU.

В итоге компания, на фоне получения $100 млн инвестиций, сделала ставку на графические процессоры (GPU), которые обладают большей гибкостью и лучше подходят для параллельных вычислений, лежащих в основе ИИ. Imagination Technologies планирует дополнить свои GPU специализированными блоками для ускорения вычислений, что сделает их приемлемыми для использования на смартфонах и других устройствах.

Для реализации новой стратегии Imagination Technologies использует наработки, полученные при разработке NPU, интегрируя их в свои GPU. Компания также стала сотрудничать с UXL Foundation над созданием SYCL – платформы для разработки ИИ-приложений, которая должна составить конкуренцию CUDA от Nvidia.

Imagination Technologies считает, что GPU являются оптимальной платформой для развития ИИ в ближайшем будущем. Тем не менее, компания не исключает возможности возвращения к разработке отдельных нейропроцессоров в будущем, если того потребует развитие рынка.