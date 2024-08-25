IBM 7070 не просто компьютер, а символ целой эпохи. В лот входят множество функциональных устройств и архивные материалы.

Источник изображения: Christie's

По сообщению Tom's Hardware, на аукционе Christie’s выставлен на торги раритет — мейнфрейм IBM 7090, ставший когда-то настоящим прорывом в мире компьютеров. В отличие от своих предшественников, работавших на лампах, IBM 7090 использовал транзисторы, что позволило значительно увеличить скорость, эффективность и надежность вычислений. Этот экземпляр, некогда принадлежавший сооснователю Microsoft Полу Аллену (Paul G. Allen), представляет собой обширную коллекцию передового для 1959 года оборудования IBM, которое потребует немало места для хранения.

Стартовая цена лота составляет 40 000 долларов, что значительно ниже его первоначальной стоимости в 813 000 долларов в 50-х годах. В комплект входит не только сам мейнфрейм, способный выполнять около 229 000 операций в секунду, но и периферии, в частности устройства считывания перфокарт, накопители на магнитных лентах, принтеры, блоки управления и даже другой мейнфрейм — IBM 1401. Представители Christie’s сообщают, что Пол Аллен приобрел этот IBM 7070 в 2017 году у австралийского «Weapons Research Establishment» – организации, занимавшейся исследованиями в области вооружений.

Несмотря на свою историческую ценность, IBM 7070 значительно уступает по мощности современным смартфонам и мини-компьютерам и навряд ли этот гигант весом более 10 тонн найдет практическое применение в 2024 году. Скорее всего, он станет экспонатом музея, учебного заведения или частной коллекции. Не исключено, что им заинтересуются киностудии для съемок исторических фильмов или фантастики в стиле ретро.

Помимо самого компьютера, вот что еще получит покупатель: консоль управления IBM 7151, устройство чтения карт IBM 711, консоли каналов данных IBM 7617, преобразователь питания IBM 7608, 13 накопителей на магнитной ленте IBM 729, а также множество других устройств. В комплект также входят инструкции по эксплуатации, перфокарты, руководства пользователя и распечатки, что делает этот лот настоящей капсулой времени из эпохи зарождения компьютерной техники.

Интересно, что в свое время IBM 7070 использовался не только в военных разработках, но и в аэрокосмической отрасли, для прогнозирования погоды и в ядерных исследованиях. Сегодня же этот ПК представляет собой наглядное свидетельство стремительного прогресса технологий, которые уже доступны каждому.