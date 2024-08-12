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Gorovic
GPD представила портативный ПК «GPD Pocket 4» на базе AMD Ryzen AI 300 «Strix»
Карманный компьютер GPD Pocket 4 получил QWERTY-клавиатуру, сенсорный экран и впечатляющую производительность.

                                                                   Источник изображения: GPD

Компания GPD представила свой новый ультрапортативный компьютер GPD Pocket 4, работающий на базе мощного процессора AMD Ryzen AI 300 «Strix», сообщает Wccftech. Новинка ориентирована как на геймеров, так и на обычных пользователей, которым нужна высокая производительность в компактном форм-факторе.

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GPD Pocket 4 оснащен топовым процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами Zen 5, 16 графическими ядрами RDNA 3.5  и нейропроцессором NPU на 50 TOPS. Теплопакет процессора составляет 20-28 Вт. Устройство также получило до 64 ГБ памяти LPDDR5-7500 и слот M.2 Gen4x4 для накопителей объемом до 4 ТБ.

8,8-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560x1600 (WQXGA) и частотой обновления до 144 Гц обеспечивает качественное изображение. Соотношение сторон 16:10, плотность пикселей 343 PPI и максимальная яркость 500 кд/м2 делают дисплей Pocket 4 комфортным для работы и развлечений.

Среди портов ввода-вывода значатся USB4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen2 (Type-A), USB 3.2 Gen2 (Type-C), USB 2.0 Type-A и 2.5GbE LAN. Предусмотрены и модули расширения: KVM-контроль, 4G LTE, EIA RS-232 и картридер microSD.

Отметим, что GPD Pocket 4 не является типичным игровым устройством, но оснащен полноценной QWERTY-клавиатурой с подсветкой, тачпадом и трехкнопочной сенсорной панелью. Экран вращается на 180 градусов и может быть полностью разложен на поверхности, а также повернут против часовой стрелки и сложен для удобства использования в качестве планшета. Поддержка сенсорного ввода делает устройство еще более универсальным.

                                                                    Источник изображения: GPD

GPD поделилась результатами тестов производительности Pocket 4. В одноядерных тестах Ryzen AI 9 HX 370 опережает Ryzen 9 7950X. В графических тестах Radeon 890M сравнивался с Intel Arc 140V (в составе Core Ultra 7 268V) при TDP 45 Вт. Radeon 890M показал на 6% лучшую производительность.

GPD отмечает, что более ранние тесты проводились при TDP 54 Вт, что давало прирост производительности на 16% по сравнению с 45 Вт. Учитывая, что TDP Core Ultra 200V составляет 30 Вт, заявленные GPD 45 Вт могут быть неточными. Тем не менее, Radeon 890M демонстрирует впечатляющие результаты в играх.

В настоящее время AMD Ryzen AI 300 «Strix» доступны в ограниченном количестве. То же самое касается и Lunar Lake, запуск которого ожидается в следующем месяце. Производители мини-ПК заявили, что первые устройства появятся не раньше октября. Публикация GPD результатов тестирования Pocket 4 может свидетельствовать о том, что компания получила доступ к новым процессорам раньше других.

Информация о цене и дате выпуска GPD Pocket 4 пока не разглашается. Ожидается, что GPD раскроет больше подробностей в ближайшие месяцы.

#amd #amd ryzen #pocket 4
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