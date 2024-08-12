Устаревшие новостные предупреждения о цунами и недостоверные новости стали получать пользователи платформы через push-уведомления, которым обычно доверяют.

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По сообщению издания ArsTechnica, Financial Times сообщило о случаях рассылки TikTok недостоверных новостных push-уведомлений. Среди них было предупреждение о цунами в Японии с пометкой «Срочно», которое было отправлено в конце января, спустя три недели после землетрясения.

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Другие уведомления ложно утверждали, что Тейлор Свифт (Taylor Swift) отменила все даты тура, назвав Флориду «расистской», а также сообщали о пятилетнем «запрете» для американского бейсболиста, что изначально было первоапрельской шуткой. Ложное утверждение об отмене Тейлор Свифт своего тура во Флориде, которое также распространялось в X, повторяло статью, опубликованную в мае в сатирической газете The Dunning-Kruger Times, хотя эта статья не была связана или прямо упомянута в публикации TikTok.

Уведомления, которые иногда содержат краткое изложение пользовательских публикаций, появляются на экране в формате новостных оповещений. Исследователи утверждают, что такой формат, широко используемый для повышения вовлеченности пользователей через персонализированные рекомендации видео, может снизить их критическое отношение к достоверности контента и сделать их более восприимчивыми к дезинформации.

«Уведомления имеют дополнительный отпечаток авторитетности», — говорит Лора Эдельсон (Laura Edelson), исследователь из Северо-Восточного университета в Бостоне. «Когда вы получаете уведомление о чем-то, часто предполагается, что это то, что было отобрано платформой, а не просто случайная вещь из вашей ленты».

Социальные сети сталкиваются с более пристальным вниманием со стороны общественности и регуляторов, особенно в преддверии национальных выборов, включая ноябрьское голосование в США. При этом развитие искусственного интеллекта усиливает давление, поскольку эта быстро развивающаяся технология ускоряет и упрощает распространение дезинформации, в том числе с помощью синтетических медиа, известных как дипфейки.

TikTok, у которого более миллиарда пользователей по всему миру, неоднократно обещал активизировать свои усилия по борьбе с дезинформацией в ответ на давление со стороны правительств разных стран, включая Великобританию и ЕС. В мае платформа для обмена видео взяла на себя обязательство стать первой крупной социальной сетью, которая автоматически маркирует некоторый контент, созданный искусственным интеллектом.