После мини-события, завершившего сезон Wrecked, Epic подтвердила, что 4-й сезон станет еще одним сотрудничеством с Marvel.

Источник изображения: Epic Games

Epic Games официально подтвердила, что следующий сезон Fortnite будет очередной коллаборацией с Marvel, и, судя по тизеру, главным злодеем станет Доктор Дум.

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Новый Chapter 5 Fortnite начался с мощного старта, который включал таких персонажей, как Питер Гриффин, Лего и множество других нововведений. Тем не менее, последние сезоны, особенно Wrecked, не были так хорошо восприняты фанатами, как ожидалось. Однако уже через несколько дней, 16 августа, стартует новый сезон Fortnite.

В честь окончания сезона Wrecked Fortnite провела мини-мероприятие, которое завершилось масштабным разрушением. Как всегда, Epic Games завершила это событие тизером следующего сезона, который подтверждает давние слухи о том, что Chapter 5, Season 4 будет очередной коллаборацией с Marvel.

Сразу после финала Wrecked официальный аккаунт Fortnite в Twitter опубликовал короткий тизер для Chapter 5 Season 4, который подтверждает, что главной темой станет сотрудничество с Marvel. Тизер демонстрирует зеленую и серебристую цветовую гамму, напоминающую дизайн Доктора Думa, и содержит фразу: «Те, кто бродят, не потеряны. Разрушение приносит могущественные существа».

Несмотря на то что некоторые фанаты могут скептически относиться к очередному вторжению Marvel в Fortnite, на самом деле прошло довольно много времени с последнего сезонного кроссовера, который состоялся еще в Chapter 2. Поэтому новость о том, что Marvel станет основной темой следующего сезона, не вызывает удивления у тех, кто внимательно следит за событиями Fortnite.

Интересно, что то, что Chapter 5 Season 4 будет кроссовером с Marvel, также подтверждает легитимность утечек о дорожной карте Fortnite на 2024 год, которые появились несколько месяцев назад. Эта утечка также предоставляет дополнительные доказательства того, что Доктор Дум сыграет ключевую роль в новом сезоне, так как он изображен в центре дорожной карты.