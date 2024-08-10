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Gorovic
Новая видеокарта Intel Arc Battlemage появилась в базе данных
В базе данных GFX DRM обнаружена информация о новой видеокарте Intel Arc Battlemage, раскрывающая некоторые характеристики, включая количество ядер Xe2.

                                                                Источник изображения: Intel

Слухи о том, что Intel планирует выпустить новое поколение видеокарт Arc на базе архитектуры Xe2 под кодовым названием Battlemage уже в этом году, ходили давно. Новая линейка станет преемницей Alchemist, предлагая повышенную производительность и новые функции, некоторые из которых мы впервые увидим в грядущих процессорах Lunar Lake с интегрированной графикой Xe2. Судя по всему, Intel уже вовсю тестирует первые инженерные образцы Battlemage, сообщает Wccftech.

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Обнаруженный образец видеокарты Intel Arc Battlemage использует идентификатор устройства «e20b» и версию видеодрайвера 14.01. Он идентифицируется как часть Xe2-HPG и имеет степпинг (версия ядра) G: A0/M: A1. Судя по параметрам GuC, чип оснащен 14 ядрами Xe2, что указывает на кристалл BMG-G21, максимальная конфигурация которого, по слухам, составляет 16 ядер Xe2. Чип работает на двух частотах - 1500 МГц и 1800 МГц. Вероятно, это базовая и boost-частота, поскольку у GPU Arc A770 также разница между базовой и поддерживающей (Boost) частотой составляет 300 МГц (2,1 ГГц против 2,4 ГГц).

                                                                    Источник изображения: Intel

Что касается памяти, видеокарта Intel Arc Battlemage оснащена шестью каналами DRAM, то есть 32 бита на канал или 192 бита в сумме. Эта конфигурация включает 12 ГБ видеопамяти, работающей с модулями GDDR6 на стандартной частоте 19 Гбит/с, что соответствует заявленной DCLK и пиковой пропускной способности памяти 456 ГБ/с. Это более высокая частота DRAM по сравнению с видеокартами Intel Arc Alchemist, которые оснащались памятью 17,5 Гбит/с, но поддерживали более широкую 256-битную шину. У Intel также будут варианты с 256-битной шиной и 16 ГБ памяти, поэтому их пропускная способность может достигать 608 ГБ/с при использовании тех же модулей 19 Гбит/с. То есть, улучшение общей пропускной способности на 9%.

Как пишет Wccftech, это практически вся информация, которую удалось получить из базы данных, но сам факт тестирования видеокарты Arc Battlemage уже впечатляет. Ожидается, что официальный анонс состоится в конце 2024 года, и Intel проведет специальное мероприятие, поскольку перенесла свою конференцию Innovation 2024 на 2025 год.

#intel #arc battlemage #intel arc battlemage
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