OnePlus представила лимитированную версию своего складного смартфона Open «Apex Edition» с новым дизайном, увеличенным объёмом памяти и рядом программных улучшений.

Источник изображения: 9to5google

Прошедший год стал триумфом для OnePlus Open, так как был признан лучшим складным смартфоном на рынке США. Но компания решила не останавливаться на достигнутом и представила обновленную версию своего флагмана под названием OnePlus Open Apex Edition, которая получила не только стильный облик, но и ряд интересных улучшений, сообщает ресурс 9to5google.

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Apex Edition отличается от предыдущей версии новым цветом корпуса Crimson Shadow, который имеет насыщенный красный оттенок. Кроме того, смартфон получил серебряные рамки, придающий элегантный вид.

Источник изображения: 9to5google

Что касается технических характеристик, то Apex Edition получил вдвое больше внутренней памяти — 1 ТБ и оперативной памяти — 16 ГБ, процессор Snapdragon 8 Gen 2. Модель сохраняет ту же политику обновлений Android, что и предыдущая версия, гарантируя поддержку до 2028 года.

Помимо изменений в дизайне и увеличенного объема памяти, Apex Edition предлагает новый режим VIP Mode, который отключает уведомления, а также камеры и микрофон, когда необходима конфиденциальность. Также устройство получило новые функции искусственного интеллекта в редактировании фотографий, такие как ластик, позволяющий стирать или вырезать объекты из изображений.

Источник изображения: 9to5google

Напомним, предыдущая модель OnePlus Open стала популярной благодаря широкому экрану, минимальной складке дисплея и качественным камерам, что выделяло её на фоне конкурентов, таких как Galaxy Z Fold 5 и Pixel Fold. И несмотря на появление новых моделей, таких как ожидаемый Pixel 9 Pro Fold от Google, OnePlus Open по-прежнему предлагает впечатляющие характеристики и остаётся востребованным устройством.

OnePlus Open Apex Edition должен поступить в продажу 8 августа по цене $1,899, что несколько больше по сравнению с базовой моделью. В течение ограниченного времени покупатели могут получить скидку в $300 с помощью официального купона «1TBFORLIFE» на сайте OnePlus, а также дополнительную скидку $100 при обмене устройства. В качестве бонуса новые покупатели также получат бесплатные наушники OnePlus Buds Pro 2.