Раньше при съёмке видео воспроизведение любых звуков на iPhone автоматически приостанавливалось.

Источник изображения: macrumors.com

Компания Apple добавила в iOS 18 долгожданную функцию, которая позволит пользователям iPhone снимать видео со звуком. Новая опция появится в настройках приложения «Камера», сообщает MacRumors.

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Раньше при запуске видеосъёмки в стандартном приложении «Камера» iOS автоматически приостанавливала воспроизведение любого звука, будь то музыка, подкасты или аудиосообщения. Это было сделано для того, чтобы избежать попадания звука из динамиков iPhone в записываемое видео. Однако это не позволяло пользователям снимать видео с музыкальным сопровождением.

Обходным путём для решения этой проблемы было использование функции QuickTake, представленной в iOS 13, которая позволяет записывать видео в режиме «Фото» без остановки воспроизведения звука. Однако качество видео, снятого с помощью QuickTake, уступает качеству видео, снятого в режиме «Видео».

С выходом iOS 18 проблему обещают решить. Новая опция «Разрешить воспроизведение аудио» позволит пользователям выбирать, нужно ли приостанавливать воспроизведение звука во время видеосъёмки или нет. «Воспроизведение аудио не будет приостанавливаться автоматически при записи видео», — поясняет Apple. Однако при воспроизведении звука через динамик iPhone звук будет записываться в монофоническом режиме.

Помимо этой функции, в iOS 18 появится множество других нововведений, включая опции персонализации, функции генеративного искусственного интеллекта, улучшенного Siri и многое другое. Релиз новой операционной системы ожидается осенью, примерно в середине сентября.