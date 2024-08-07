Источник изображения: 9to5google.com
Компания Google продолжает развивать функциональность операционной системы Android, и, по всей видимости, вскоре пользователи смартфонов смогут воспользоваться новой панелью задач, ранее доступной только на устройствах с большими экранами, таких как планшеты и складные телефоны.
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Панель задач появилась в Android 12L, специальной версии операционной системы для устройств с большими экранами. Она позволяет быстро переключаться между приложениями и перетаскивать их в режим разделенного экрана. Чтобы открыть панель задач, достаточно сделать частичный свайп вверх от нижнего края экрана. Данная функция была обнаружена в последней бета-версии Android 15, однако пока нет информации о том, когда именно Google планирует выпустить её для широкой аудитории.
Внедрение панель задач для Android может значительно улучшить роботу на устройствах, позволяя быстрее и удобнее взаимодействовать с приложениями. Несмотря на то что точные сроки запуска новой функции остаются неизвестными, пользователи уже проявили интерес к этой функции.
Пока неизвестно, когда именно Google планирует выпустить эту функцию и будет ли она доступна на всех Android-смартфонах. Если нововведение все же увидит свет, оно может существенно упростить работу с несколькими приложениями одновременно на небольших экранах смартфонов.