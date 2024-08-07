Пластиковый корпус позволит снизить цену на устройство, а также использовать яркую цветовую гамму, что было технологически недоступно в алюминиевом корпусе.

Источник изображения: Apple

По информации журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, следующее поколение Apple Watch SE может получить корпус из ударопрочного пластика вместо алюминия, сообщает издание Macrumors.

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В своей еженедельной рассылке «Power On» Гурман отметил, что переход на пластик становится «всё более вероятным». Это позволит снизить стоимость производства, что сделает Apple Watch SE также более привлекательным вариантом для родителей, желающих приобрести умные часы своим детям.

Стоит отметить, что в июле Apple запустила рекламную кампанию «Apple Watch для ваших детей», где подробно описываются преимущества новых Apple Watch. Например, отслеживание местоположения, возможность звонить родителям и отслеживать активность детей. Взрослые могут настраивать часы для своих детей прямо со своего iPhone, а также ограничивать их использование во время учебы.

Помимо снижения цены, использование пластика открывает возможность выпускать Apple Watch SE в различных ярких цветах, недоступных при использовании алюминия. Ранее компания уже использовала подобную стратегию с iPhone 5c, доступным в синем, жёлтом, розовом и зелёном цветах. Пластиковый корпус также позволит лучше дифференцировать Apple Watch SE от стандартных моделей Apple Watch, поскольку текущее поколение SE по сути является модифицированной версией алюминиевых Apple Watch без новейших функций.

В настоящее время Apple Watch SE продаётся по цене от 250 долларов США, но переход на пластик может позволить Apple снизить цену и более эффективно конкурировать с производителями более доступных умных часов. Ожидается, что обновление Apple Watch SE может состояться уже в этом году.