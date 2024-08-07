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Gorovic
Apple планирует выпустить гибрид Mac и iPad с полностью складным экраном
Аналитики сомневаются, что новый складной девайс Mac/iPad станет настоящим гибридом, скорее всего, речь идет о продвинутом планшете.

                                                               Источник изображения: Apple

Согласно последним слухам, Apple намерена сделать 2026 год «годом складных устройств». По информации издания 9to5mac, компания разрабатывает два складных устройства: новое поколение iPhone и гибридный Mac/iPad. Хотя появление складного iPhone кажется вполне предсказуемым, второй девайс вызывает множество вопросов.

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Аналитики Минь-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) и Росс Янг (Ross Young), известные своими точными прогнозами в области технологий Apple, сообщили, что компания работает над 18.8-дюймовым складным устройством с безрамочным экраном, планируемым к выпуску через два года. Однако неясно, как именно будет позиционироваться это устройство, как MacBook, iPad или как гибрид.

На текущий момент нет ясных данных о том, будет ли это устройство настоящим гибридом. По мнению аналитиков, создание полноценного гибридного устройства потребует значительных изменений в программном обеспечении, на что Apple вряд ли сможет выделить ресурсы в ближайшие годы, так как основное внимание компании сейчас сосредоточено на разработке Apple Intelligence, что, в свою очередь,  ограничивает возможности для создания новой операционной системы для складного устройства. 

С учетом этого, скорее всего, новинка будет работать на базе iPadOS, а не на базе macOS. Хотя Минь-Чи Куо и назвал новое устройство «всеэкранным MacBook», не исключено, что он может ошибаться и, возможно, Apple будет использовать компоненты, которые обычно ассоциируются с MacBook, но в этом случае они просто будут предназначены для складного iPad.

Ожидается, что складной iPad будет выглядеть как MacBook в сложенном состоянии, но внутри будет функционировать как iPad. Что касается чипа, то скорее всего им окажется чип M-класса, например, M5. 

Несмотря на интересную концепцию, потребности пользователей остаются неизменными — пользователи Mac не хотят заменять физическую клавиатуру на сенсорный экран, а iPad всегда был ориентирован на сенсорное управление. 

Складной iPad может стартовать по цене $2499, в то время как модели с большим объемом памяти могут достигать $3000. Не исключено, что Apple назовет новый девайс «iPad Ultra», что станет логичным продолжением линейки Ultra.

Сложно сказать, насколько будет велика аудитория для премиум класса складного iPad, однако Apple уже знает, сколько 13-дюймовых iPad Pro она продает и сколько покупателей дополнительно приобретают клавиатуры. Вероятно, эти клиенты и будут заинтересованы в 18.8-дюймовом складном iPad, особенно если цена не будет сильно отличаться от текущих моделей.

#apple #ipad
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