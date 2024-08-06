Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Hybrid позволяет работать с функциями Android и Windows одновременно, благодаря концепции раздельного экрана и клавиатуры.

Источник изображения: Lenovo

Lenovo анонсировала новый гибридный ноутбук ThinkBook Plus Hybrid, объединяющий процессоры Intel Meteor Lake и Qualcomm Snapdragon. Ноутбук позволяет использовать одновременно две операционные системы — Windows и Android благодаря разделению функций экрана и клавиатуры. Экран выступает в роли Android-планшета, а клавиатура содержит элементы Windows, включая расширенные конфигурации памяти и хранилища. С помощью такой конструкции можно использовать обе ОС без стороннего эмулятора.

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Новинка оснащена процессором Intel Core Ultra 7 155H, а планшетная часть работает на базе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Клавиатура включает 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ SSD, в то время как планшет имеет 12 ГБ LPDDR5X и 256 ГБ хранилища UFS 3.1.

Источник изображения: Lenovo

Дисплей планшета имеет 14-дюймовую OLED-панель с разрешением 2.8K и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Для обеспечения долгой работы устройства предусмотрены две батареи: 38 Втч в планшете и 75 Втч в клавиатуре, что в сумме дает 113 Втч.

ThinkBook Plus Hybrid также предлагает два порта Thunderbolt 4 и 3.5-мм аудиоразъем. Однако, несмотря на все преимущества, устройство имеет некоторые недостатки. В частности, общая память для совместного использования составляет всего 10 ГБ, что может ограничить многозадачность. Кроме того, цена на ThinkBook Plus Hybrid довольно высокая и составляет 15,999 юаней (примерно 2,240 долларов) и может затруднить его продвижение на рынке.

На данный момент устройство доступно только для китайских пользователей, но ожидается, что позднее появится и на глобальном рынке после презентации на CES 2024.