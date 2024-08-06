Задержки в производстве ИИ-ускорителей могут подорвать планы Nvidia по удержанию лидерства на быстроразвивающемся рынке искусственного интеллекта.

Источник изображения: convertcrypto.ru

Nvidia столкнулась с инженерными проблемами при разработке двух новых передовых чипов. Эти трудности привели к замедлению выпуска некоторых продуктов, которые должны были укрепить позиции компании на рынке, сообщает Bloomberg.

реклама

По словам знакомых с ситуацией источников, задержки коснулись перспективной линейки Blackwell, анонсированной Nvidia в марте. Версия чипа, известная как «ускоритель ИИ», реконструирована для лучшей совместимости с инфраструктурой центров обработки данных, разработанной для более ранней версии чипа Hopper H100. Однако, по словам источников, пожелавших остаться неназванными, это относительно небольшой сегмент рынка. Кроме того, продукт, объединяющий процессор с графическим чипом, не будет доступен в больших количествах так быстро, как ожидалось, из-за проблем с поддерживающими технологиями.

Проблемы, о которых впервые сообщил известный ресурс The Information, отражают трудности ускорения темпов инноваций в Nvidia. Однако компания отказалась комментировать слухи о недавних инженерных неудачах, заявив, что начала широко рассылать образцы Blackwell клиентам, и спрос на поколение Hopper остается высоким. «Производство Blackwell идет по плану и будет наращиваться во второй половине года», — говорится в заявлении компании.

Сообщения о задержках выпуска чипа способствовали снижению котировок акций Nvidia на 6,4% в понедельник. Между тем, акции конкурента Advanced Micro Devices выросли на 1,8%, что является признаком надежды инвесторов на то, что компания сможет воспользоваться, в хорошем смысле этого слова, проблемами Nvidia.

Аналитики в основном восприняли опасения по поводу задержек Blackwell спокойно. Учитывая ускорение инноваций, «неровности будут продолжаться», — заявил аналитик TD Cowen Мэтт Рэмси (Matt Ramsey). По его словам, задержки на несколько недель, вероятно, не повлияют на быстрый рост доходов Nvidia или долгосрочный рост. Однако многое будет зависеть от того, насколько быстро Nvidia устранит проблемы и доставит чипы крупным клиентам.

В мае Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что Blackwell достиг полного объема производства и будет доступен поставщикам облачных вычислений позднее в этом году. «В этом году мы увидим большие доходы от Blackwell», — сказал он во время конференции. Компания планирует представить свой очередной квартальный отчет 28 августа.