Avowed выйдет в начале следующего года. Obsidian анонсировала стрим на 23 августа, на котором расскажет больше о процессе разработки.

Источник изображения: Obsidian/Wccftech.com

Компания Obsidian объявила о задержке выхода своей ролевой игры Avowed, планируемой теперь к релизу только 18 февраля 2025 года, передает издание Wccftech. Это решение стало неожиданным для поклонников, которые с нетерпением ждали новостей о проекте, впервые анонсированном в 2020 году.

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Разработчики объяснили задержку желанием обеспечить высочайшее качество игры, подчеркнув, что команда работает над тем, чтобы сделать Avowed не только интересной и увлекательной, но и технически безупречной.

Avowed — это новый ролевой проект Obsidian Entertainment, который обещает перенести игроков в мир Eora, знакомый по предыдущим играм студии, таким как Pillars of Eternity. Игра будет предлагать открытый мир, интересную и глубокую систему персонажей и возможности для кастомизации, что позволит игрокам выбирать свой стиль игры.

По словам разработчиков, Avowed будет включать в себя динамическую боевую систему с элементами магии. В то время как подробности о сюжете остаются пока под завесой тайны, ожидается, что игра будет сосредоточена на исследовании и взаимодействии с богатым фэнтезийным миром.

Несколько часов назад Xbox также подтвердила на X (Twitter) новость о задержке, сообщив, что игра по плану должна выйти 18 февраля. При этом новый геймплей Avowed будет покажут в прямой трансляции, запланированной на 23 августа.