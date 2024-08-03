Клиенты CrowdStrike столкнулись с серьезными финансовыми потерями после сбоя, так как большинство из них не имеют страхового покрытия для подобных случаев. Страховые компании отказываются покрывать миллиардные убытки.

Источник изображения: d-russia.ru

В результате недавнего сбоя в работе компании CrowdStrike, предоставляющей услуги кибербезопасности, убытки, исчисляемые миллиардами долларов, могут остаться без надлежащего страхового покрытия, сообщает Bloomberg. Инцидент, произошедший 19 июля, затронул множество клиентов, которые полагались на платформу для защиты своих информационных систем от киберугроз.

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Сбой в работе CrowdStrike вызвал значительные перебои в обслуживании, что привело к временной недоступности систем для более чем 900 организаций, включая крупные корпорации и правительственные учреждения. В результате этого инцидента некоторые компании сообщили о миллиардных потерях, что связано как с прямыми убытками, так и с потенциальными рисками утечки данных.

Крупнейшая в мире страховая брокерская компания Marsh в первый день сбоя, предупредила более 75 клиентов о потенциальных киберпретензиях. С тех пор это число превысило 200, сказала Мередит Шнур, руководитель киберпрактики Marsh в США и Канаде.

Компания Delta Air Lines, которая подверглась особенно сильному удару, наняла адвоката Дэвида Бойеса, чтобы добиться возможной компенсации от CrowdStrike и Microsoft за инцидент, который обошелся авиакомпании в 500 миллионов долларов, сообщил на этой неделе в интервью CNBC ее генеральный директор Эд Бастиан.

По предварительным оценкам, убытки от сбоя могут составить от 3 до 5 миллиардов долларов. Однако, как выяснили эксперты, значительная часть этих убытков не будет покрыта страховыми выплатами, из-за специфики условий страхования киберрисков.