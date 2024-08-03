Благодаря Thunderbolt 5 и высокоскоростному NVMe SSD, устройство можно использовать для самых сложных задач. Скорость передачи данных составляет до 40 Гбит/с.

Источник изображения: Sabrent

Компания Sabrent, известная своими высокопроизводительными накопителями, заинтриговала пользователей предварительным анонсом своего нового портативного SSD-накопителя Rocket XTRM5. Главная особенность новинки - поддержка новейшего интерфейса Thunderbolt 5, обещающего невероятную скорость передачи данных. Анонс был сделан в рамках выставки CES 2024, где Sabrent продемонстрировала прототип устройства.

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Rocket XTRM5 выделяется на фоне других портативных SSD благодаря своим характеристикам. Используя технологию Thunderbolt 5, устройство предоставляет пользователям скорость передачи данных до 40 Гбит/с, что вдвое быстрее, чем предыдущий стандарт Thunderbolt 4. Это позволяет значительно сократить время на передачу "тяжелых" файлов и окажется особенно полезным для графических дизайнеров и других пользователей, работающих с высококачественным контентом.

Интересно, что компания не только сосредоточилась на производительности, но и на дизайне своего нового продукта. Rocket XTRM5 выполнен в компактном и элегантном корпусе, удобен для переноски. Устройство также оснащено теплоотводом для поддержки оптимальной температуры во время работы и предотвращения перегрева, что особенно важно при длительных сессиях передачи данных.

Одним из ключевых преимуществ накопителя является его совместимость с различными устройствами. Портативный SSD может быть использован не только с компьютерами, оснащенными Thunderbolt 5, но и с более старыми моделями, поддерживающими Thunderbolt 3 и USB-C. Также предложены различные конфигурации ёмкости для Rocket XTRM5 и можно выбрать подходящий вариант в зависимости от потребностей. Ожидается, что доступны будут модели ёмкостью от 1 ТБ до 8 ТБ.

Sabrent акцентирует внимание на надежности своего нового накопителя. Rocket XTRM5 будет имеет защиту от ударов и вибраций, более того поддерживает шифрование данных, что важно для пользователей, работающих с конфиденциальной информацией. Точная дата выхода Rocket XTRM5 на рынок и подробности о ценах на разные версии появятся в ближайшее время.