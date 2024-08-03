Согласно утечкам, iPhone 16 Pro Max получит всего на 6% больше емкости по сравнению с iPhone 15 Pro Max.

Источник изображения: PBKreviews/wccftech.com

Ожидается, что Apple оснастит iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max более емкими аккумуляторами, чем их предшественники. Однако большее увеличение емкости получит не топовая модель Pro Max, а iPhone 16 Pro.

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Известный инсайдер Setsuna Digital из социальной сети Weibo, поделился информацией о предполагаемой емкости аккумуляторов новых флагманов. Согласно этим данным, iPhone 16 Pro получит аккумулятор емкостью 3577 мАч, что на 9,25% больше, чем у iPhone 15 Pro. В то же время, iPhone 16 Pro Max будет оснащен аккумулятором на 4676 мАч, что всего на 5,74% больше, чем у iPhone 15 Pro Max.

Этот факт может показаться неожиданным, учитывая, что iPhone 16 Pro Max, по слухам, будет иметь больший 6,9-дюймовый дисплей. Однако, ранее высказывались предположения, что топовая модель будет использовать аккумулятор с повышенной плотностью энергии. То есть даже при меньшем процентном увеличении емкости, iPhone 16 Pro Max может предложить сопоставимое или даже большее время автономной работы.

Кроме улучшенной ёмкости батареи, ожидается, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут поддерживать проводную зарядку мощностью до 40 Вт. Это будет первым случаем, когда Apple внедрит такую технологию быстрой зарядки для своих премиальных телефонов. Также устройства будут поддерживать беспроводную зарядку MagSafe с мощностью до 20 Вт, что только добавит привлекательности новым моделям.

Несмотря на то, что увеличение емкости аккумулятора iPhone 16 Pro Max может оказаться меньше ожидаемого, комбинация улучшенной плотности энергии, быстрой зарядки и других потенциальных обновлений, тем не менее может сделать его достаточно привлекательным выбором для покупателей.