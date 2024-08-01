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Gorovic
Honda и Nissan заключили сотрудничество в области ПО и аккумуляторов для электромобилей
Mitsubishi Motors возможно также присоединится к стратегическому партнерству с Honda и Nissan.

                                                 Источник изображения: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Компании Honda и Nissan объявили о стратегическом партнерстве, нацеленном на ускорение разработки и внедрения новых технологий для электромобилей. Компании будут совместно работать над созданием программного обеспечения, аккумуляторных систем и других ключевых компонентов для следующего поколения электромобилей, сообщает Bloomberg. Это сотрудничество, по мнению экспертов, станет важным шагом для обеих компаний в условиях быстро развивающегося рынка электромобилей и усиливающейся конкуренции.

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Основная цель альянса заключается в создании более эффективных и доступных технологий для электромобилей, которые позволят улучшить производительность и увеличить дальность хода автомобилей. Компании намерены совместно разрабатывать программное обеспечение, которое будет использоваться в их будущих моделях, а также исследовать возможности по созданию новых типов аккумуляторов, способных снизить стоимость и увеличить емкость.

Отмечается, что японские автопроизводители теряют долю на рынке Китая из-за популярности электромобилей, производимых BYD Co. и другими китайскими компаниями, которые захватывают премиальный сегмент рынка. Только в июне продажи Honda и Nissan в Китае упали примерно на 40% и 27% после того, как пришлось закрыть несколько местных заводов. Также в связи с ситуацией, на прошлой неделе Honda решила сократить производство бензиновых автомобилей на 19%.

«Хотя у нас разные культуры, у нас одинаковые проблемы», — сказал генеральный директор Nissan Макото Ушида (Makoto Uchida) на пресс-конференции. «Нашей ключевой областью сотрудничества станет программное обеспечение».

Интересно, что Mitsubishi Motors, которая уже имеет связи с Nissan, также может присоединиться к стратегическому партнерству с дуэтом. На вопрос о том, были ли какие-либо переговоры о финансовом альянсе с Honda и Nissan, президент Honda Тосихиро Мибе (Toshihiro Mibe) сказал: «Мы пока не обсуждали это, но не отрицаем такую возможность».

По мнению Bloomberg, более тесное партнерство между Honda и Nissan позволит компаниям использовать сильные стороны друг друга, включая использование не только программного обеспечения, но различные варианты силовых агрегатов.

#honda #nissan #mitsubishi #mitsubishi motors
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