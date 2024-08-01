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Gorovic
AMD анонсировала цены на процессоры Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 для настольных ПК
Объявлены цены на новые процессоры Ryzen 9000, включая флагманский Ryzen 9 9950X за $599, который предлагает 16 ядер и 32 потока.


                                                              Источник изображения: AMD

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Компания AMD официально подтвердила цены на новые процессоры серии Ryzen 9000, основанные на архитектуре Zen 5. Новые модели, которые обещают значительное повышение производительности, будут доступны в нескольких вариантах, каждый из которых ориентирован на разные сегменты пользовательских задач.

По сообщению Wccftech, среди анонсированных моделей находятся флагман Ryzen 9 9950X с 16 ядрами и 32 потоками по цене $599, более доступная модель Ryzen 9 9900X также с 16 ядрами и 32 потоками по цене $449, далее идет Ryzen 7 9700X, которая предлагает 8 ядер и 16 потоков по цене $359 и модель Ryzen 5 9600X по цене $279, оснащенная  6 ядрами и 12 потоками.

Процессоры Ryzen 9000, основанные на архитектуре Zen 5, обещают улучшения в производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями. AMD утверждает, что новые чипы обеспечивают более высокую тактовую частоту и улучшенную производительность на ядро, что важно для современных приложений и игр.

Кроме того, архитектура Zen 5 включает в себя оптимизацию для работы с многопоточными задачами, что делает новые процессоры особенно актуальными для пользователей, работающих с ресурсоемкими приложениями. Улучшенная поддержка DDR5 и PCIe 5.0 также добавляет значительную мощь, позволяя пользователям максимально использовать возможности современных материнских плат и высокоскоростной памяти.

По мнению экспертов, с выходом Ryzen 9000 AMD ожидает укрепить свои позиции на рынке настольных процессоров, особенно в условиях жесткой конкуренции с Intel. Новые чипы должны привлечь внимание как геймеров, так и профессионалов.

#amd #zen 5 #ryzen 9000
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