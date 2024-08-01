Samsung видит потенциал своих складных смартфонов Galaxy Z Flip не только в карманах потребителей, но и на форме полицейских. Компания продвигает Z Flip как удобную и незаметную носимую камеру для полицейских.

Источник изображения: Samsung

Компания Samsung объявила о новом проекте по продвижению своего складного смартфона Galaxy Z Flip в качестве устройства для ношения на теле полицейскими. Это инновационное решение задумано для улучшения безопасности и эффективности правоохранительных органов во время оперативных мероприятий.

реклама

Согласно информации Samsung, Galaxy Z Flip может использоваться в качестве компактного и многофункционального инструмента, позволяющего полицейским записывать видео и аудио во время выполнения служебных обязанностей. Складная конструкция телефона делает его удобным для ношения, а высокая производительность камеры обеспечивает качественную запись, что делает его весьма подходящим устройством для использования в полевых условиях.

Одним из основных преимуществ Galaxy Z Flip является его портативность. Полицейские могут легко поместить устройство в карман, а при необходимости быстро развернуть его для записи важных событий. Кроме того, смартфон оснащён функцией записи видео в высоком разрешении, что, соответственно, позволяет зафиксировать происходящее с высоким качеством записи.

Samsung также акцентирует внимание на функционале устройства, который позволяет не только записывать видео, но и передавать его в реальном режиме времени. Это открывает новые возможности для мониторинга и координации действий во время оперативных действий, полицейские смогут моментально поделиться видео с командой или центром управления.

Samsung активно сотрудничает с различными правоохранительными органами, чтобы адаптировать Galaxy Z Flip под их нужды. В рамках этого партнерства компания предоставляет обучение по использованию устройства, а также техническую поддержку. Полицейские получат информацию о том, как максимально эффективно использовать все функции устройства в различных ситуациях.

Инициатива Samsung по внедрению Galaxy Z Flip в правоохранительные органы уже вызвала интерес среди полицейских организаций, так как внедрение подобных устройств может помочь в сборе доказательств, а также повысить доверие общества к полиции.