Пользователи Windows 11 столкнулись с новой неприятностью: навязчивым всплывающим окном, которое невозможно отключить стандартными средствами.

Источник изображения: Microsoft

Как сообщает портал PCWorld, всплывающее окно появляется в правом нижнем углу экрана и предлагает пользователям создать учетную запись Microsoft или войти в существующую. Несмотря на то, что предложение выглядит безобидно, его постоянное появление вызывает раздражение у многих пользователей и элементарно мешает работе за компьютером.

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Многие пользователи уже выразили своё недовольство в социальных сетях и на форумах, сообщая о том, что всплывающее окно появляется в самый неподходящий момент. Нельзя не отметить, что подобная агрессивная политика по обновлению не является новостью для Microsoft. Так, в прошлом компания уже сталкивалась с критикой за навязчивые уведомления об обновлениях. Тем не менее, в этот раз ситуация выглядит особенно раздражающей, так как пользователи не имеют возможности отключить эту "всплывалку".

На данный момент Microsoft не предлагает решения для отключения всплывающего окна. Однако пользователи могут попробовать несколько обходных путей. Одним из них является изменение настроек системы, чтобы минимизировать количество уведомлений. Например, можно отключить некоторые параметры обновлений в разделе настроек. Однако стоит учитывать, что в будущем Microsoft может выпустить обновление, которое устранит эту проблему.