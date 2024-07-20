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Gorovic
AMD представила нейропроцессор Ryzen AI, который может превзойти чипы Apple
Ryzen AI на базе архитектуры Zen 5 обещает быть быстрее, чем MacBook, но AMD пока не предоставила убедительных доказательств.

                                                     Источник изображения: Paul Sakuma/AMD

Компания AMD провела двухдневное мероприятие в Лос-Анджелесе, представив свои новые процессоры Strix Point Ryzen AI, основанные на архитектуре Zen 5 и сделала смелые заявления о том, что их новые чипы превосходят по производительности процессоры Apple M3 и M3 Pro, используемые в MacBook.

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По словам представителей AMD, Ryzen AI превосходит возможности MacBook Air в многозадачности, обработке изображений, 3D-рендеринге и играх. В тестах Cinebench новый чип на 15% быстрее, чем M3 Pro. Кроме того, Ryzen AI способен работать с четырьмя дисплеями одновременно, в отличие от MacBook Air, который ограничен двумя. Джек Хуинь (Jack Huynh), старший вице-президент и генеральный менеджер по вычислительной технике и графике AMD заявил: "Я хотел создать ноутбуки, которые были бы быстрее MacBook Pro, и тоньше и легче, чем MacBook Air".

AMD провела ряд сравнений производительности, утверждая, что их новые интегрированные графические процессоры превосходят по производительности решения Qualcomm текущего поколения и Intel прошлого поколения. Компания подчеркнула, что Radeon 890M iGPU обеспечивает плавную работу игр класса AAA в разрешении Full HD, включая тайтлы, которые "просто не работают на некоторых устройствах конкурентов".

В качестве примера были приведены Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2 со скоростью 52 кадра в секунду, а Forza Horizon 5 – 72 кадра в секунду. При активации технологии AMD Fluid Motion Frames эти показатели возрастали до 93, 90 и 148 кадров в секунду соответственно. Важно отметить, что тесты проводились в разрешении Full HD (1080p) на средних настройках графики.

AMD также утверждает, что Radeon 890M работает в играх быстрее, чем Intel Core Ultra 9 185H и Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100: в 1,65 раза быстрее в Cyberpunk 2077 и в 1,36 раза быстрее в Shadow of the Tomb Raider. К сожалению, компания не уточнила, какие именно настройки использовались в этих тестах.

Несмотря на громкие заявления, на мероприятии не удалось протестировать большинство игр и приложений, которые, по утверждению AMD утверждала, работают более быстро на новом iGPU. На вопрос о причинах, представители компании отвечали по-разному, отмечая, что демонстрационные ноутбуки не являются финальными образцами, и что некоторые приложения не работали из-за проблем с Wi-Fi на выставке.

AMD также похвасталась своим новым нейросетевым процессором (NPU), способным выполнять 50 триллионов операций в секунду. Это, по словам компании, превышает возможности любого из ее конкурентов на рынке ноутбуков с поддержкой Microsoft Copilot Plus, по крайне мере в этом году.

Первые ноутбуки с процессорами AMD Strix Point – Asus Zenbook S 16, ProArt P16 и ProArt PX13 – поступят в продажу 28 июля. Смогут ли они на деле превзойти MacBook и ноутбуки на Snapdragon, пока никто не знает.

#amd #ryzen #ryzen ai
Источник: theverge.com
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