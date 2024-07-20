Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
OpenAI повышает безопасность ИИ-моделей с помощью метода «Иерархия инструкций»
Компания презентовала новую модель GPT-4o Mini, которая не даст собой манипулировать командами-инъекциями.

Компания OpenAI представила новую методику «Иерархия инструкций», которая направлена на улучшение безопасности моделей искусственного интеллекта. Этот шаг был необходим в свете распространения мемов и шуток, в которых пользователи заставляют ботов игнорировать предыдущие команды, что часто приводит к неожиданным результатам, сообщает TheVerge.

реклама

Например, если бот на каком-либо сайте запрограммирован предоставлять ссылки с этого ресурса, пользователь может ввести команду «забудь все предыдущие инструкции», после чего бот вместо ссылок может начать генерировать, например, стихи о принтерах. 

Чтобы решить эту проблему, команда OpenAI разработала метод, который отдает приоритет изначальным инструкциям разработчиков. По словам Оливье Годемена, руководителя API в OpenAI, метод защитит модели от злонамеренных манипуляций некоторых пользователей. «Модель будет четко следовать системным установкам разработчика, а не пользовательским командам в виде хакерских инъекций», — отметил Годемент. В ответ на вопрос о том, остановит ли это атаки, связанные с игнорированием предыдущих инструкций, он подтвердил: «Это именно так».

Первым продуктом, который получил эту новую функцию, стала новая модель GPT-4o Mini, выпущенная на днях. Годемент добавил, что в случае конфликта между пользовательскими командами и системными инструкциями, модель будет следовать системным указаниям в первую очередь. 

Это нововведение также указывает на направление, в котором движется OpenAI — создание полностью автоматизированных агентов, которые смогут управлять различными аспектами цифровой жизни. Кстати, компания недавно сообщила, что близка к разработке таких агентов. В одной из своих статей компания подчеркивает, что новый метод необходим для безопасного запуска агентов в широком масштабе. Без такой защиты, например, агент, предназначенный для написания электронных писем, мог бы быть настроен на удаление всех предыдущих инструкций и отправлять содержимое почтового ящика третьим лицам.

Существующие большие языковые модели (LLM) не обладают способностью различать пользовательские команды и системные инструкции, установленные разработчиком. Новая же методика предоставит системным инструкциям высший приоритет, а неправильно или злонамеренно сформулированным командам — низкий. 

В дальнейшем компания планирует внедрить более сложные защитные механизмы, особенно для автоматизированных агентов.

#openai #gpt-4
+
Написать комментарий (0)
Стартап привлек $16 млн для разработки ИИ-движка, делающего поведение NPC в видеоиграх реалистичным
OpenAI анонсирует языковую модель GPT-4o mini на смену GPT-3.5 в ChatGPT
OpenAI представляет более дешевую мини-версию GPT-4o
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
15
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
2
На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
5
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
2
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
2
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
+
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
2
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
6
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
Украинское сопротивление: Ночью российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
+
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Флагманские модели Samsung Galaxy будут использовать спутниковую связь
+
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
1
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
Силы самообороны Японии в 2025 году получат противокорабельную ракету с дальностью до 1200 км
2

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
61
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
1
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
66
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
95
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
50
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
4
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
3
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
103

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
12:28
Сегодня бюджет вялый член Пентагона подрос до четырёх годовых бюджетов страны советов, а время подлета по Питеру от 20 секунд.
МИД Венгрии жёстко отреагировал на решение Украины об остановке поставок нефти из России
Иван Горыныч
12:27
Создатели ОСК даже представить себе не могли что уже через каких-то 25 лет Балтика превратится во внутреннее море НАТО, а их ядерные моторчики... глядя на руины штаба КЧФ в Севастополе даже жутко пре...
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
Мимо
12:26
Ровно то же кукарекали перед началом СВО. Куёвые из ципсорастов нострадамусы.
WSJ: Разведка США опасается, что Россия может передать йеменским хуситам противокорабельные ракеты
Dimkovski
12:24
Только идиот будет сейчас 3060 брать. Она по чипу половину игр за последние 2 года в FHD не тянет. Про лучи и речи нет.
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Александр Друзь
12:23
Вот я о том же.
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
Михаил Рождественский
12:04
Что они там ищут? Дело простое как 2 пальца. Пусть лучше головы охранников разблокируют - чем они занимались и о чём думали.
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
AggroShkolyar
12:01
GameGPU. Зайди на сайт, проверь.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Фусн
12:00
Для момент неофициально - 50% быстрее чем 780М.
Gigabyte выпустила панорамный корпус C500 Panoramic Stealth
Алексей Чугунов
11:56
А винчестер на SSD заменили?
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Алексей Чугунов
11:54
Да без стимдека на линуксе нормально. Portproton игры ставит одной кнопкой, есть практически все что нужно. Еще бы бесплатный впн найти под Linux, вообще бы от винды отказался.
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем