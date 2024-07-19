Основная ступень высотой 212 футов будет использоваться для миссии Artemis II и станет первой ступенью, на которой будет запущен экипаж.

Источник изображения: Boeing

Компания Boeing завершила строительство основной ступени ракеты Space Launch System (SLS) и отправила ее в NASA. Эта ступень станет основой для ракеты, которая доставит астронавтов на орбиту Луны в рамках миссии Artemis II в 2025 году, сообщается на сайте компании.

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Ракетная ступень, построенная на сборочном заводе NASA, является крупнейшим компонентом миссии Artemis II. Она будет перевезена на барже Pegasus в Космический центр им. Кеннеди NASA, где пройдёт интеграция со всеми частями ракеты-носителя и космического корабля.

«Boeing гордится своим вкладом в программу Artemis и продолжением наследия, которое началось с высадки человека на Луну в 1969 году, — заявил Дэйв Датчер, вице-президент и руководитель программы SLS в компании Boeing. — Мы сотрудничаем с NASA и нашими партнёрами, чтобы создать самую мощную ракету в мире, которая откроет новые возможности для исследований дальнего космоса».

Основная ступень ракеты SLS имеет высоту более 200 футов и оснащена четырьмя двигателями RS-25, а также двумя твердотопливными ускорителями. Она обеспечит мощнейшую тягу в 8,8 миллиона фунтов, необходимую для того, чтобы вывести корабль с экипажем на лунную орбиту.

Отметим, SLS признан уникальной ракетой, способной доставить и экипаж, и крупногабаритный груз на Луну за один запуск. Её возможности позволяют планировать не только лунные, но и марсианские миссии, расширяя горизонты космических исследований.