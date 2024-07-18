Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Micron и Intel объединились для создания супербыстрых серверов для ИИ
Модули DDR5 MRDIMM от Micron, созданные для процессоров Intel Xeon шестого поколения, работают на скорости до 8800 МТ/с, значительно повышая производительность задач, связанных с ИИ.

                                                                  Источник изображения: Micron

Компания Micron представила модули памяти DDR5 MRDIMM, разработанные специально для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Новая память работает на впечатляющей скорости до 8800 МТ/с, обеспечивая значительный прирост производительности для серверов нового поколения.

реклама

MRDIMM, или Multiplexed Rank DIMM - это новейшая разработка Micron, созданная для процессоров Intel Xeon шестого поколения, в частности, семейства Granite Rapids. Ранее Intel подтвердила, что Granite Rapids смогут поддерживать модули памяти DDR5-8800 МТ/с.

Технология MRDIMM, предназначенная для центров обработки данных, обеспечивает повышенную пропускную способность и меньшую задержку, что является ключевым требованием для систем искусственного интеллекта. Она базируется на существующей архитектуре DDR5, но объединяет несколько рангов модулей памяти в одном DIMM, обеспечивая при этом высокую скорость передачи данных.

Планируется выпуск DDR5 MRDIMM емкостью 32 ГБ, 64 ГБ, 96 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Скорость работы составит до 8800 МТ/с. По словам компании, "такая высокая пропускная способность обеспечит значительный прирост производительности серверных процессоров и, как нельзя лучше, подходит для задач искусственного интеллекта".

Компания утверждает, что технология MRDIMM позволила увеличить пропускную способность памяти на 39% по сравнению с традиционной технологией RDIMM. Кроме того, MRDIMM обеспечивает на 15% более эффективное использование шины и на 40% меньшую задержку.

На данный момент модули DDR5 MRDIMM от Micron совместимы только с процессорами Intel Xeon шестого поколения. Учитывая, что JEDEC еще не опубликовал официальную спецификацию технологии, существуют определенные рыночные ограничения. Однако, учитывая перспективы MRDIMM, ожидается, что стандарт получит широкое распространение на рынке ИИ.

#intel #искусственный интеллект #micron
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
Согласно новому опросу большинство компьютерных энтузиастов не готовы переплачивать за ИИ-функции
Гавайский автосервис BMW внедрил инновационную систему сканирования автомобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Листинг Hamster Kombat состоится в ближайшие 24ч – что делать в первые часы после получения токенов
9
Самоходка «Мальва» получила прямое попадание ракеты HIMARS, но не получила критических повреждений
7
Астрономы обнаружили сверхгорячую экзопланету размером с Нептун
+
Появились новые фотографии складного смартфона Google Pixel 9 Pro Fold
+
В России покажут беспилотник "Зет" с дальностью полета до 30 км, имеющий плюсы fpv- и VTOL-дронов
1
Высокий суд Лондона намерен арестовать Крейга Райта, годами выдававшего себя за Сатоши Накамото
+
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский Т-64БВ
1
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 560.70 WHQL
2
В Сети разместили кадры полета ФАБ-3000 к цели, снятые с бомбардировщика Су-34
+
Galaxy S25 будет иметь 8,4 мм толщины, закругленные края, асимметричную рамку и многое другое
1
На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
3
Eurasian Times: Российские ФАБ-3000 с УМПК превратились в большую проблему для ВСУ
+
Ryzen 9 10950X на архитектуре Zen 6 "Medusa" более чем вдвое превзойдет Ryzen 9 9950X
8
Ryzen 5 9600X появился в продаже в Канаде за 472 канадских долларов
3
ФБР взломало телефон стрелявшего в Трампа и все его устройства всего за 2 дня
2
Власти США хотят, чтобы Нидерланды и Япония усилили санкции против Китая
+
Основатель правящей грузинской партии призвал не допустить в Грузии украинского сценария
+
УП «Белорусская железная дорога» заключила контракт с холдингом КМЗ на изготовление и поставку дизельного двигателя M756
+
В продажу на AliExpress поступает защищённый смартфон Cubot KingKong X с поддержкой сетей 5G
+
Caviar представила роскошную коллекцию Corona для Samsung Galaxy Z Fold 6 и iPhone 16
1

Популярные статьи

Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
2
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
10
Ретро-гейминг - почему старые консоли снова в моде
14
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
41
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
67
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
29
О создании идеального игрового репака
6
SCMP: Китай разработал систему слежения за военными кораблями по всему миру
+
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
+

Сейчас обсуждают

slikts
22:06
"...а ещё она пообещала "остановить вторжение" Китая на Тайвань." *А куда всё это Главный гинеколог денет...
Урсула фон дер Ляйен пообещала «остановить вторжение» Китая на Тайвань
Александр Онуфриев
22:06
Что за бред написали эти учёные? А не проще взять и проверить современные гаджеты? Если бы они это сделали бы, то убедились, что те уже давно научились различать не только бег с ходьбой, но даже стиль...
Учёные пояснили разницу между бегом и ходьбой и рассказали, почему не стоит доверять умным гаджетам
Tim Ronski
22:06
Заголовок враньё и кликбейт
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
FelsheR-BANz
22:05
Конечно - не первый раз тебе тут за щёку напуливаю! А ты облизываешься.
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
Tim Ronski
22:05
Как только вижу красную карту в рекомендация, ставлю 1* за обзор, ну сколько можно этого дна рефералов?
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
FelsheR-BANz
22:01
Тебе батя на 12 ядер денег не даст. Откуда у тебя дурачка писькодрочера столько?)
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
FelsheR-BANz
21:54
Не надо держать нас в курсе всех гомосексуальных новостей - 100% гей на сайте только ты. Все про всех знаешь и все у всех попробовал.
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
Александр Друзь
21:51
Сейчас также, картинка с карт АМД значительно лучше, чем с нивидии.
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
ЧatoБoт
21:44
Блэкаут заказывали? Нет? А он всё равно пришел (Осторожно, видео источает мат и вонь) https://t.me/imperialherald/14988 Ржу в голосину с этих каклух.
В российских строительных вузах и колледжах предлагают запретить использование иностранного софта
Иван Бородин
21:41
Неудивительно!!! 5.7, 6.0 и 6.2 Ггц из коробки на деле оказалось пшиком!!! Проблеммы 13 и 14 поколений со стабильностью уже лишь глухой неслышал!
Core Ultra 9 285K получит максимальную тактовую частоту 5,7 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем