Модули DDR5 MRDIMM от Micron, созданные для процессоров Intel Xeon шестого поколения, работают на скорости до 8800 МТ/с, значительно повышая производительность задач, связанных с ИИ.

Источник изображения: Micron

Компания Micron представила модули памяти DDR5 MRDIMM, разработанные специально для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Новая память работает на впечатляющей скорости до 8800 МТ/с, обеспечивая значительный прирост производительности для серверов нового поколения.

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MRDIMM, или Multiplexed Rank DIMM - это новейшая разработка Micron, созданная для процессоров Intel Xeon шестого поколения, в частности, семейства Granite Rapids. Ранее Intel подтвердила, что Granite Rapids смогут поддерживать модули памяти DDR5-8800 МТ/с.

Технология MRDIMM, предназначенная для центров обработки данных, обеспечивает повышенную пропускную способность и меньшую задержку, что является ключевым требованием для систем искусственного интеллекта. Она базируется на существующей архитектуре DDR5, но объединяет несколько рангов модулей памяти в одном DIMM, обеспечивая при этом высокую скорость передачи данных.

Планируется выпуск DDR5 MRDIMM емкостью 32 ГБ, 64 ГБ, 96 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Скорость работы составит до 8800 МТ/с. По словам компании, "такая высокая пропускная способность обеспечит значительный прирост производительности серверных процессоров и, как нельзя лучше, подходит для задач искусственного интеллекта".

Компания утверждает, что технология MRDIMM позволила увеличить пропускную способность памяти на 39% по сравнению с традиционной технологией RDIMM. Кроме того, MRDIMM обеспечивает на 15% более эффективное использование шины и на 40% меньшую задержку.

На данный момент модули DDR5 MRDIMM от Micron совместимы только с процессорами Intel Xeon шестого поколения. Учитывая, что JEDEC еще не опубликовал официальную спецификацию технологии, существуют определенные рыночные ограничения. Однако, учитывая перспективы MRDIMM, ожидается, что стандарт получит широкое распространение на рынке ИИ.