Компания Nikon делает ставку на производство металлических 3D-принтеров для оборонной промышленности США.

Источник изображения: Bloomberg

Компания Nikon видит растущий интерес к своим 3D-принтерам со стороны американских компаний, работающих в оборонной и аэрокосмической отраслях и расширяет свое присутствие в этой отрасли.

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Все больше японских компаний расширяют свою деятельность в сфере продукции военного назначения на фоне увеличения расходов страны на оборону. Nikon, известная своими фотоаппаратами и литографическим оборудованием для производства чипов, в прошлом году открыла производство в Калифорнии после приобретения немецкого производителя 3D-печати SLM Solutions. А в прошлом месяце дочерняя компания Nikon Advanced назначила Майка Маллена (Mike Mullen), бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов США, своим стратегическим советником, сообщает Bloomberg.

"Мы делаем ставку на многие вещи, стараясь расширить клиентскую базу", - заявил президент компании Мунеаки Токунари (Muneaki Tokunari) в интервью Bloomberg TV. "Одним из таких направлений является цифровое производство, к которому многие представители оборонной и аэрокосмической промышленности США проявляют интерес", - добавил он.

Ранее в этом году лондонская инвестиционная компания Silchester International Investors заявила, что приобрела 5% акций японского производителя фотоаппаратов и может потребовать увеличения дивидендов, обратного выкупа акций или других изменений в политике управления капиталом. Это заявление привело к крупнейшему за последнее десятилетие росту акций Nikon.

Интересно, что Nikon уступила передовые позиции на рынке литографии нидерландской компании ASML Holding NV, но при этом Nikon и Canon выиграли от резкого роста спроса на так называемое "устаревшее" оборудование для производства более простых полупроводников, которые широко используются в автомобилях и бытовой технике.

Nikon также подписала соглашение о совместной разработке с NASA портативной камеры для использования на Южном полюсе Луны.