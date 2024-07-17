Epic Games рекомендует игрокам Fortnite изменить настройки BIOS и дал пошаговое руководство.

Источник изображения: wccftech.com

Игровая студия Epic Games предупредила игроков в Fortnite о проблемах, возникающих при использовании новых процессоров 14-го и 13-го поколения от Intel и предложила решение для устранения частых вылетов игры.

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Как сообщает издание Wccftech, ситуация вокруг нестабильности производительности процессоров Intel продолжает развиваться, теперь к ней подключилась и Epic Games. Студия обратилась к своим пользователям проекта Fortnite, с подробными инструкциями по решению проблемы с частыми вылетами игры, которая наблюдается на моделях Core i9-13900K/KF/KS и Core i9-14900K/KF/KS.

Epic Games предлагает пользователям изменить настройки BIOS. Сначала надо определить производителя своей материнской платы. Для этого следует нажать и удерживать клавишу Windows на клавиатуре, затем клавишу R. В открывшемся окне нужно ввести msinfo32 и нажать Enter. В системных данных необходимо найти информацию о производителе материнской платы. Если это ASUS (Асус), Gigabyte (Гигабайт) или MSI (МСИ), следует следовать дальнейшим инструкциям. В противном случае рекомендуется обратиться в службу поддержки Epic Games.

Далее требуется войти в BIOS. Процедура варьируется в зависимости от модели материнской платы. Затем нужно выбрать режим Advanced (Расширенный) и перейти на вкладку AI Tweaker или Extreme Tweaker. Тут важно изменить параметр SVID Behavior на Intel Fail Safe. После сохранения изменений и выхода из BIOS, процессор вернется к заводским настройкам Intel, что по мнению Epic Games, поможет улучшить стабильность игры.

Однако отмечается, что подобное решение может привести к значительному снижению производительности, которое в некоторых случаях достигает более 10%. Это весьма существенная потеря, однако на данный момент это единственный способ справиться с проблемой.