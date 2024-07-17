Бренд утверждает, что предполагаемая уязвимость на самом деле является частью развлекательного сервиса.

Популярные кнопочные телефоны Digma оказались в центре скандала. Эксперты по кибербезопасности обнаружили в устройствах уязвимость, позволяющую удаленно управлять ими и получать доступ к личным данным пользователей. Производитель отрицает обвинения, называя уязвимость "развлекательным функционалом".

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Газета "Коммерсантъ" сообщила о наличии встроенной уязвимости в кнопочных телефонах Digma, которая позволяет злоумышленникам удаленно управлять устройствами. С помощью этой уязвимости можно отправлять СМС, читать входящие сообщения, регистрировать аккаунты в мессенджерах и получать доступ к другой конфиденциальной информации.

Компания Digma, отрицая наличие бэкдора, признала наличие в прошивке телефонов стороннего российского сервиса, который позволяет обмениваться СМС-сообщениями "фиксированного формата". По заявлениям производителя, этот сервис предназначен для предоставления развлекательного контента: гороскопов, анекдотов, прогноза погоды и т.д.

Однако эксперты по кибербезопасности утверждают, что функциональность данного сервиса выходит далеко за рамки безобидного развлечения. Возможность удаленного управления телефоном и доступ к личным данным пользователей представляет серьезную угрозу безопасности.

Digma, в свою очередь, заявляет о намерении провести независимое тестирование своих устройств на предмет уязвимостей. Тем не менее, многие пользователи уже выразили обеспокоенность по поводу безопасности своих данных и рассматривают возможность отказа от использования телефонов данного бренда.