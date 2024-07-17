Стоимость наушников составит 199,99 долларов США и 199,99 фунтов стерлингов в Великобритании.



Источник изображения: Apple & Minecraft

Apple и разработчики игры Minecraft объявили о выпуске ограниченной серии наушников Beats Solo 4, приуроченной к 15-летию знаменитой игры. Эта коллаборация продолжает традицию бренда Beats по сотрудничеству с известными дизайнерами, артистами и даже Disney.

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Новые наушники сохранили все функциональные особенности стандартной модели Solo 4, выпущенной несколько месяцев назад, но получили уникальный дизайн в стиле Minecraft. На верхней части оголовья размещен текстовый логотип игры, а остальные элементы украшены неоновыми зелеными пиксельными узорами, характерными для визуального стиля Minecraft. Даже культовая кнопка управления медиаконтентом в виде буквы "b" выполнена в неоново-зеленом цвете. На внутренней стороне оголовья скрыто изображение крипера (Creeper) - одного из самых узнаваемых персонажей игры.

Тематическое оформление распространяется и на чехол для наушников, который украшен логотипом Beats и рельефными пиксельными узорами неоново-зеленого цвета. Внутри чехла предусмотрены карманы для USB-C и 3,5-мм кабелей, входящих в комплект. Покупатели специальной версии Beats x Minecraft Solo 4 получат уникальный код, который можно обменять на внутриигровой предмет для создания персонажа в Minecraft.

Наушники поддерживают подключение по Bluetooth, проводное соединение через USB-C и 3,5-мм разъем, а также функцию персонализированного пространственного звука. Время автономной работы достигает 50 часов при использовании Bluetooth, а 10-минутная быстрая зарядка обеспечивает до 5 часов воспроизведения.

В рамках сотрудничества Beats и Minecraft был выпущен анимационный короткометражный фильм с использованием нового трека "Wake Up" группы Imagine Dragons. Кроме того, популярный создатель контента по Minecraft ТинаКиттен (TinaKitten) подготовила плейлист с пространственным звучанием для Apple Music.

18 июля в 18:30 в Apple Fifth Avenue пройдет специальное мероприятие Today at Apple, на котором ТинаКиттен и ведущий Apple Music Radio Трэвис Миллс (Travis Mills) обсудят "силу творчества, самовыражения и связи между людьми".

Специальная версия наушников Beats x Minecraft Solo 4 будет доступна с 18 июля на сайтах Apple и Target, а также в некоторых розничных магазинах Apple Store в США и в Великобритании. Стоимость наушников составит 199,99 долларов США и 199,99 фунтов стерлингов в Великобритании.