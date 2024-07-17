NVIDIA представила новый драйвер GeForce Game Ready версии 560.70 и добавила поддержку 14 новых мониторов G-Sync Compatible.

Источник изображения: wccftech.com

Компания NVIDIA сегодня представила новый драйвер GeForce Game Ready 560.70, который оптимизирован для запуска трех новых игр: Soulslite Flintlock: The Siege of Dawn, Dungeonborne и Stormgate. Новый драйвер обеспечивает улучшенную производительность и поддерживает технологии NVIDIA DLSS Super Resolution и DLSS Frame Generation, сообщает Wccftech.

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Все три игры получат поддержку технологий NVIDIA DLSS Super Resolution и DLSS Frame Generation, обеспечивающий повышенную производительность и улучшенное качество изображения. Интересно, что в Flintlock: The Siege of Dawn также используется технология Audio2Face на базе искусственного интеллекта для создания реалистичной анимации и синхронизации.

Компани также поделилась результатами тестов производительности в Dungeonborne. DLSS 3 (Super Resolution и Frame Generation) способна увеличить частоту кадров в среднем в 3,3 раза при разрешении 4K с включенной трассировкой лучей. При этом видеокарта RTX 4090 показала почти 190 кадров в секунду, а RTX 4060 смогла обеспечить более 60 кадров в секунду.

Владельцы видеокарт GeForce RTX 40 серии также смогут опробовать NVIDIA DLSS в двух предстоящих бета-тестах: Throne and Liberty (с 18 по 23 июля) и Marvel Rivals (с 23 июля по 5 августа).

Помимо оптимизации для игр, новый драйвер Game Ready добавляет поддержку 14 новых мониторов G-Sync Compatible, список которых доступен на сайте NVIDIA.

Хотя драйвер не содержит специфических исправлений для игр, он включает в себя несколько важных общих исправлений, таких как проблемы с качеством и битрейтом при 10-битном кодировании NVENC, артефакты при рендеринге перекрывающейся геометрии в Unity и искажения изображения в Adobe Premiere.